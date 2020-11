Troisième match d’origine: Josh Addo-Carr a refusé un essai de pénalité

Le décideur de l’État d’origine n’a pas été sans controverse après que l’ailier des Blues Josh Addo-Carr se soit vu refuser ce qui aurait pu être un essai de pénalité décisif pour le match en fin de match.

En position offensive et en retrait de six points à un peu plus de trois minutes de la fin, le grand homme des Bleus Isaah Yeo a mis un grubber à travers lequel Addo-Carr a poursuivi avant de mettre son propre coup de pied dans l’en-but. Il a épinglé ses oreilles pour une course qu’il aurait été le favori pour gagner avant de relever un défi cynique de Corey Allan qui l’a mis au sol.

Le coup d’Allan sur le speedster des Blues a été considéré comme une faute professionnelle par l’arbitre Gerard Sutton et le Bunker, ce qui a permis à l’arrière du Queensland de terminer le match dans la poubelle.

Josh Addo-Carr (Getty)

C’était un appel qui a fait l’objet d’un examen minutieux de la boîte de commentaires des Neuf avec Phil Gould arguant que la décision aurait facilement pu être une tentative de pénalité pour Addo-Carr compte tenu de sa vitesse et de la position des défenseurs du Queensland.

« Josh Addo-Carr est l’homme le plus rapide de la planète », a déclaré Gould Neuf en commentaire.

« Il est sorti. C’est l’homme le plus rapide de la planète, il y serait arrivé.

«Ils n’allaient pas l’attraper.

« Il était bien devant eux. Munster n’allait pas le battre au ballon, je vous le garantis. »

State of Origin Game 3 – Présentation du bouclier

Cependant, un collègue commentateur et grand du Queensland, Paul Vautin, a déclaré que la décision d’un professionnel était la bonne décision.

Les appels de pénalité sont traditionnellement réservés aux fautes professionnelles lorsqu’un essai est une certitude froide, Vautin arguant qu’il y avait trop de choses à jouer avant que cela puisse être dit dans ce scénario.

« Il y avait trois joueurs du Queensland là-bas », a ajouté Vautin.

«Addo-Carr les a peut-être dépassés, mais c’est difficile à dire.

« Ils sont peut-être arrivés là-bas et je pense que c’est la bonne décision – une (poubelle pour une) faute professionnelle. »