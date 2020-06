Trois ventes d’art et de photographie qui profitent à la vie des Noirs et à d’autres causes

Ces dernières semaines, des caméras ont été utilisées pour capturer des images époustouflantes qui ont changé le monde, des vidéos de violences policières indéniables aux photographies des manifestations qui ont suivi dans le monde. Mais la photographie elle-même est aussi un moyen pour les artistes de récupérer, de réfléchir, d’absorber et de poursuivre la conversation du mouvement civil actuel. Cette semaine, plusieurs organisations lancent des ventes d’art et de photographies pour collecter des fonds qui aident directement le mouvement Black Lives Matter et la lutte en cours pour la justice raciale.

Voir en noir

Melissa Alcena, Fonz, 2019 Par Melissa Alcena. Ray Spears, Les mains en l’air, 2017 Par Ray Spears.

See in Black, un collectif de photographes noirs, se lance sur Juneteenth qui célèbre la fin de l’esclavage aux États-Unis. Selon See in Black, leur mission est de vendre des estampes d’artistes noirs pour collecter des fonds pour les cinq piliers clés de l’avancement des Noirs: les droits civils, l’éducation et les arts, l’intersectionnalité, le renforcement de la communauté et la réforme de la justice pénale.

Micaiah Carter, un photographe basé à Brooklyn dont le travail est présenté dans See in Black, dit que l’art choisi pour cette campagne était extrêmement intentionnel.

« Cet art ne consiste pas à faire appel au regard blanc », a déclaré Carter. « Il s’agit d’existence et de visibilité authentique, un récit que nous ne pouvons raconter que sur nous-mêmes. »

Le travail de Carter a été présenté dans des films A24, le New York Times, et Urban Outfitters campagnes, et il dit que son art est un reflet de l’état du monde.

« L’art dans ce contexte, en particulier en ce qui concerne la mission de See in Black, consiste à se demander comment les Noirs américains affrontent un monde méchant avec dignité et beauté. »

Micaiah Carter, Par Micaiah Carter.

Collecte de fonds pour la liberté de la Terre

Johanna Tagada Hoffbeck, L’avenir, 2019 Par Johanna Tagada Hoffbeck.

La Earth Issue Freedom Fundraiser, à travers une série de quatre déploiements sur 30 jours, présente des œuvres d’art données par plus de 190 artistes. Tous les fonds vont directement aux contributions au cautionnement et aux organisations qui luttent pour la justice sociale, et la dernière série d’impressions sera disponible à partir de la semaine prochaine.

Siam Coy, un artiste basé à Londres contribuant à Earth Issue, a vu cette campagne comme une occasion de faire la lumière sur ceux qui sont souvent éclipsés par les normes sociétales. Bien qu’il vise l’inclusion dans son travail, Coy a toujours été conscient du manque de diversité dans les médias. Mais cela n’a conduit Coy qu’à s’efforcer d’en faire plus.

« Je sais que d’autres enfants peuvent comprendre ce sentiment parce qu’ils ne voient aucune représentation d’eux-mêmes », a déclaré Coy. « Le monde semble alors beaucoup plus petit. »

Siam Coy, Oeuf poché, 2019 Par Siam Coy. Ekua King, Jamaïque, 2020 Par Ekua King.

[Reframing the Future]

Sabrina Santiago, Sans titre, 2019 Par Sabrina Santiago. Myriah Acosta, Magenta Par Myriah Acosta.

Reframing the Future, une coalition de plus de 70 artistes, vendra également des estampes. Les fonds seront répartis entre les Renflouement national et le Institut Marsha P. Johnson.

« Nous pensons que la confrontation à la suprématie blanche ne peut être obtenue sans un engagement envers l’honnêteté, la responsabilité et l’action directe », a déclaré Reframing the Future dans un communiqué.

Au cours des 48 premières heures, Reframing the Future a permis d’amasser 50 000 $, qui seront consacrés à la construction et à l’organisation communautaires à long terme au sein de la communauté noire. Les images, qui offrent une variété de styles de

« L’art dans le mouvement Black Lives Matter est puissant et impératif », a déclaré Sabrina Santiago, un artiste contribuant à recadrer l’avenir. «En tant que femme de couleur, je veux partager et mettre en valeur notre beauté avec les photos et vidéos que je réalise. J’espère que mes sujets et sous-cultures se sentiront autonomes. »

Selon Myriah Acosta, un autre contributeur à Reframing the Future, « Un domaine créatif est rarement le premier choix qu’un parent veut pour ses enfants, en particulier dans un ménage mexicain comme le mien. » Mais elle croit que le besoin de voix diverses dans le domaine est essentiel quel que soit votre milieu d’origine. « Les médias sont restés blancs et maigres pendant trop longtemps », a déclaré Acosta.

Brad Ogbonna, Dakar, Sénégal Par Brad Ogbonna. Inès Manai, Pompéi II Par Inès Manai.