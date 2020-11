Trois thèses sur l’équipe DFB: Jogi Löw peut rester

Joachim Löw peut continuer en tant qu’entraîneur national après la disgrâce de 0: 6 (voici les extraits vidéo) contre l’Espagne. Que doit se passer la ME en été 2021 changer? Trois thèses. Tous ne concernent pas les problèmes de personnel.

1. Système de jeu clair, directives tactiques claires requises

Löw a essayé deux systèmes de jeu différents depuis la Coupe du monde 2018: d’une part, un système conçu pour plus de contre-attaques avec trois défenseurs centraux (dans un ordre de base 3-5-2 ou 3-4-3), et d’autre part, celui basé sur un peu plus de possession. avec deux défenseurs centraux (4-2-3-1 ou 4-3-3).

Les deux systèmes n’ont pas apporté la stabilité défensive espérée. Contre l’Espagne, Löw a tenté un quatre arrière, qui, surtout en seconde période, ressemblait à une chaîne à deux, car les arrières latéraux (Matthias Ginter à droite, Philipp Max à gauche) se sont déplacés si loin sans sens que presque chaque action de changement par les Ibères rapides et techniquement qualifiés est devenu dangereux.

Cela était également dû au fait que les attaquants ont exercé une pression semi-intensive et que Toni Kroos et Ilkay Gündogan au milieu de terrain n’ont pas pu fermer les trous parfois énormes entre les différentes parties de l’équipe.

C’était un serment tactique de révélation de la part des Löw-Elf, ce qui n’était pas totalement inattendu au regard des internationaux passés. Que ce soit lors de la qualification aux Championnats d’Europe il y a un an ou récemment contre des adversaires très limités comme la République tchèque, l’Ukraine ou la Turquie: l’équipe allemande s’est montrée à plusieurs reprises vulnérable car elle a accumulé un méli-mélo d’erreurs tactiques.

Équipe DFB: le milieu de terrain doit toujours savoir quoi faire

Dans son analyse de la Coupe du monde 2018, totalement infructueuse, Löw a identifié l’accent mis par l’équipe nationale sur la possession du ballon comme un facteur d’échec. Le DFB-Elf devrait désormais s’appuyer sur un jeu de commutation verticale. Mais l’équipe d’entraîneurs ne semble pas avoir donné aux joueurs les recettes nécessaires. Résultat: le jeu du Löw-Elf semblait déjà totalement hors du temps.

Contre une équipe internationale de premier plan comme les Espagnols, il y avait aussi une mise en accusation ludique: les hommes de Löw ne savaient souvent que s’entraider avec des balles hautes, à cause du pressage élevé, qui a été surmonté par tout sauf dirigé Serge Gnabry, Leroy Sane et Timo Werner a navigué loin de l’offensive. Le gardien espagnol Unai Simon n’a même pas été sérieusement examiné, Gnabry a eu la seule chance à la 76e minute avec un tir à la barre transversale.

« L’Espagne nous a tout montré: avec un ballon, sans ballon », a déclaré Kroos. Löw a admis que son équipe avait « abandonné leur concept » après avoir concédé leur premier but par Alvaro Morata à la 17e minute et « a couru quelque part ».

Si le Championnat d’Europe de l’année prochaine affronte les Français et les Portugais non moins bien entraînés lors du tour préliminaire, le joueur de 60 ans a besoin d’un système de jeu clair avec des directives tactiques claires. Le cœur de l’équipe, le milieu de terrain, doit savoir ce qu’il fait à tout moment pendant le match. Vous pouvez réellement vous attendre à cela de la part d’acteurs de renommée internationale comme Kroos et Gündogan. D’autant plus qu’avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka actuellement blessés, qui ont souvent fait pression sans enthousiasme contre l’Espagne au milieu de nulle part et ont ainsi augmenté inutilement la distance avec ses camarades d’armes Kroos et Gündogan, il y a également deux autres joueurs de haute qualité disponibles qui tous les autres sont en tête. Nation avec un baiser sur la main.

2. Un rapatrié ferait du bien à la défense

Tout comme la qualité au milieu de terrain, il n’y a aucun argument sur l’attaque. « Sane, Gnabry, Werner – ils ont d’excellents attaquants », a déclaré l’entraîneur espagnol Luis Enrique, louant l’offensive allemande avant le match. Certes, certains automatismes doivent encore être affûtés dans ce domaine, mais en termes de personnel, le plus grand chantier de Löw est sur la défensive.

Heureusement, l’équipe allemande a Manuel Neuer, sinon la plus grosse défaite depuis 1931 aurait été encore plus grande. Dans le duel avec l’Espagne, les faiblesses flagrantes des quatre derniers sont devenues étonnamment claires. A commencé par les arrières latéraux, qui dans le cas de Ginter contribuent trop peu offensivement ou dans le cas de Max ne peuvent pas (encore) se maintenir défensivement à ce niveau.

On pourrait bien sûr faire valoir qu’avec Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg et Robin Gosens, quatre joueurs manquaient sur les flancs défensifs. Cependant, ils ne sont pas (encore) au plus haut niveau européen. L’Allemagne a un problème d’arrière latéral qui perdurera jusqu’à l’EM. Au vu des nombreuses options au milieu de terrain et des positions peu convaincantes de l’arrière latéral, il faut presque se poser la question de savoir si Kimmich ne doit pas se défendre à droite.

Équipe DFB: Löw devrait revenir au principe de performance lors de la nomination

L’incertitude traverse également la défense centrale, tandis que les autres options Ginter, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et Emre Can sont parfois plus, parfois moins fiables. Rüdiger (Chelsea FC) et Tah (Bayer Leverkusen), par exemple, ne sont même pas des joueurs réguliers dans leurs clubs pour le moment.

Une réactivation de Mats Hummels et / ou Jerome Boateng pourrait aider. Les deux joueurs ont non seulement l’expérience nécessaire, mais aussi la forme qu’ils recherchaient au moment de leur débarquement.

Löw devrait en tenir compte dans son analyse des erreurs et revenir au principe de performance – même si les fissures personnelles entre lui et les deux champions du monde 2014 sont peut-être trop profondes et qu’il lui serait donc difficile de franchir cette étape pour des raisons de fierté.

3. Le leadership ne commence pas en marge

Le capitaine Neuer l’a mentionné avant le match contre l’Espagne: « Nous devons communiquer davantage les uns avec les autres sur le terrain. »

Dans le stade olympique déserté, il est devenu clair ce que voulait dire le vétéran de 34 ans. Parce qu’il était le seul à donner constamment des instructions bruyantes. Certains des autres sur le terrain ne pourraient probablement pas faire cela parce qu’ils étaient essoufflés par les nombreuses courses inutiles et aléatoires. Le problème de communication à la DFB n’est pas un phénomène nouveau après les expériences des derniers matches internationaux. « Vous n’avez entendu que les Espagnols, c’était effrayant », a déclaré par la suite l’ancien joueur national Bastian Schweinsteiger.

Personne à la DFB ne devrait plus se soustraire à ses responsabilités. Vous prenez des responsabilités principalement en jouant, mais aussi en faisant preuve de présence verbale. Il ne s’agit certainement pas de « couper » à l’instar de Stefan Effenberg, mais de se conduire les uns les autres sur la pelouse.

L’exemple du FC Bayern montre à quel point l’entraînement en jeu peut devenir un facteur important dans le football moderne, en particulier lorsqu’il s’agit de jeux fantômes. Hansi Flick a appris à ses joueurs à continuer à se parler. C’est ce que maîtrise Thomas Müller, l’un des champions du monde rejetés en 2014. Beaucoup serait plus facile pour Löw s’il avait un tel haut-parleur dans son équipe. Indépendamment d’un possible retour de Müller, l’entraîneur national doit enfin se dégeler à nouveau au lieu de simplement regarder depuis le banc. Surtout quand son équipe court en quelque sorte comme contre l’Espagne.

