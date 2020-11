Trois tests corona positifs à Sturm Graz

Michelin Pneu Cross Arrière Michelin Starcross 5 Soft 14“

Après trois ans de tests rigoureux par des professionnels et des débutants sur toutes les surfaces et par toutes sortes de conditions météorologiques, vous avez ici un superbe pneu Michelin. Le StarCross 5 est un pneu cross révolutionnaire. Il est 15% plus léger que les modèles précédents qui sont fabriqués à