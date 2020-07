Trois raisons pour lesquelles «le moment est venu» pour le retour de Microsoft Flight Simulator

La date de sortie de Microsoft Flight Simulator approche à grands pas, annonçant le retour d’une série bien-aimée après plus d’une décennie hors des feux de la rampe. Oui, Flight Simulator X est arrivé sur Steam en 2014, mais ce n’était qu’un reconditionnement du jeu de 2006, donc ça fait un bon moment depuis que les fans ont eu une nouvelle version appropriée dans la série.

Mais pourquoi maintenant, après si longtemps dans l’ombre? Il s’avère qu’il y a un certain nombre de très bonnes raisons.

«La réponse est en fait assez simple: le moment est venu», a déclaré le chef de Microsoft Flight Simulator Jorg Neumann à PCGamesN avant le lancement du nouveau jeu. «Le rêve de créer un autre Microsoft Flight Simulator était toujours vivant chez Microsoft, mais ce dont nous avions vraiment besoin était la bonne combinaison d’éléments – une convergence – pour pouvoir atteindre un nouveau niveau de réalisme, de précision et d’authenticité afin de vraiment prendre un saut. Ce que nous avons maintenant, en ce moment, c’est une formidable convergence de technologies, d’outils et de partenaires qui nous permettent de faire un pas en avant significatif pour la simulation de vol.

«Commençons par regarder l’état de la technologie. Le matériel PC a fait des pas de géant et nous avons maintenant de nombreux cœurs, du multithreading, des disques durs incroyablement rapides et de nombreux Go de RAM et de VRAM avec lesquels travailler. Les techniques de rendu ont considérablement progressé et nous pouvons désormais atteindre le quasi-photoréalisme. Et en dehors des jeux et des ordinateurs, notre monde est scanné. Il y a des centaines de satellites qui font le tour de la Terre et envoient des données à travers le spectre visuel. Des milliers d’avions survolent et envoient non seulement des images aériennes, mais également des informations météorologiques et des données de turbulence. Nous avons désormais accès à des partenaires technologiques tels que meteoblue de Suisse, qui fournissent des données mondiales à la sim en temps réel. Nous avons également accès aux signaux transpondeurs en direct de tous les avions, des navires, même des animaux pour peupler notre monde en temps réel. La quantité de données est stupéfiante. Ce qui fait vibrer notre planète est disponible – souvent en temps réel – pour une simulation comme la nôtre, et cela nous permet de rendre le monde plus réaliste et plus précis que jamais.

«Outils: chez Microsoft, nous avons la chance de disposer d’une formidable pile technologique qui nous aide à stocker et à utiliser toutes ces données. Bing Maps stocke plus de 2 Po de données, soit 1,7 million de DVD, ce qui nous permet d’obtenir un ensemble de données étonnant pour représenter la planète entière en haute qualité. Azure nous aide de plusieurs manières: premièrement, pour la livraison: nous pouvons transmettre ces 2 Po de données aux consommateurs finaux presque partout avec une faible latence. Deuxièmement, le cloud Azure nous permet d’utiliser le nombre de machines virtuelles dont nous avons besoin pour traiter nos données et exécuter en permanence des algorithmes d’apprentissage automatique.

«Et enfin des partenariats. Nous travaillons avec des avionneurs et de nombreux fournisseurs de données, ce qui rend notre simulation réellement possible. Nous travaillons également avec de nombreux développeurs tiers clés qui – dans de nombreux cas pendant des décennies – ont créé des avions, des aéroports, des ATC en direct et d’autres fonctionnalités intéressantes qui ont maintenu l’écosystème de la simulation de vol dynamique. Et enfin, et surtout, les fans – la communauté des mijoteurs là-bas… qui nous ont embrassés comme la nouvelle plate-forme, et qui nous fournissent gracieusement tous les jours leurs commentaires et leurs idées hautement éclairés.

«Nous avons clairement pour objectif d’obtenir des fans ce qu’ils veulent et avec les convergences de technologie, d’outils et de partenaires décrites ci-dessus, nous pouvons créer ensemble quelque chose de vraiment spécial.»

Alors là vous l’avez. Un nouveau simulateur de vol a été long à venir, et il s’annonce impressionnant. La bêta fermée de Microsoft Flight Simulator commence aujourd’hui, 30 juillet, donc si vous étiez l’un des rares chanceux à avoir reçu une invitation bêta, vous devriez être en mesure de plonger très, très bientôt. Pour le reste d’entre nous, nous pouvons jouer lorsque le jeu sera complètement lancé le 18 août.