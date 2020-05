Trois nouvelles voitures Skoda seront lancées en Inde le 26 mai!

Skoda lancera enfin le SUV Karoq, le Superb lifting et le BS6 Rapid 1.0L TSI le 26 mai via une plateforme en ligne. Voici tout ce que vous devez savoir sur les trois voitures.

Après avoir dormi pendant environ deux mois, les constructeurs automobiles reprennent vie. Nous attendions pas mal de lancements importants de Skoda depuis le verrouillage et maintenant, le constructeur automobile tchèque a finalement annoncé une date pour trois lancements importants. Skoda India Auto a annoncé que le SUV Karoq, le superbe lifting et le Rapid 1.0L TSI seront tous lancés le 26 mai 2020. Les trois voitures seront lancées en ligne et ce sera la nouvelle norme dans l’industrie automobile pour un peu de temps à venir. Regardons les trois voitures plus en détail.

Skoda lancera le Karoq en Inde le 26 mai au prix attendu d’environ Rs 24 lakh.

Le plus important des trois lancements sera peut-être le nouveau Skoda Karoq. Le Skoda Karoq est en fait un concurrent du Jeep Compass et est essentiellement un suivi du Skoda Yeti qui a été introduit il y a près d’une décennie. Le Karoq sera propulsé par un moteur turbo essence unique de 1,5 L couplé à une boîte de vitesses automatique DSG à 7 vitesses. Le moteur a été réglé pour produire 150 ch et 250 Nm de couple. Le Karoq arrivera en Inde en tant que CBU (unité entièrement construite) et ne sera proposé que dans une seule garniture entièrement chargée.

Le lifting Skoda Superb sera disponible en Inde en deux variantes – Lauren et Klement et Sportline.

Naturellement, le SUV sera doté de toutes les fonctionnalités de luxe que vous pourriez souhaiter. Certaines mentions notables incluent un toit ouvrant panoramique, un système d’infodivertissement à écran tactile de 8,0 pouces, un combiné d’instruments numériques Virtual Cockpit, une climatisation à deux zones, neuf airbags et plus encore. En tant que CBU selon la règle des 2500 voitures importées sans homologation, le Karoq sera certainement une offre coûteuse. Nous nous attendons à un prix ex-showroom de Rs 24 lakh.

Le prochain en ligne sera le lifting de Skoda Superb. Le lifting Superb bénéficie de quelques changements cosmétiques subtils comme un pare-chocs avant et une calandre redessinés avec de nouveaux phares à LED et plus d’embellissements chromés à l’arrière. Les intérieurs voient également quelques révisions mineures en termes de design et il y a beaucoup plus de nouveaux équipements proposés comme un tableau de bord numérique Virtual Cockpit, un système d’infodivertissement mis à jour et une recharge de smartphone sans fil, etc. Le plus grand changement est cependant sous le capot où l’ancien 1.8 Les moteurs à essence L et diesel de 2,0 L ont été abandonnés. En place vient un nouveau moteur turbo essence de 2,0 litres développant 190 ch et 320 Nm de couple. Le moteur sera accouplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports. Nous nous attendons à ce que le prix de la Skoda Superb se situe entre Rs 28-32 lakh.

La troisième voiture qui sera lancée sera la nouvelle BS6 Rapid 1.0L TSI.

Enfin, Skoda lancera également le 2020 Rapid 1.0L TSI. Le principal changement pour le Rapid 2020 sera son nouveau cœur. Le moteur essence 1,6 L à aspiration naturelle et le moteur diesel 1,5 L disparaissent. Le nouveau moteur turbo essence BS6 1.0L est également disponible sur les Volkswagen Polo et Vento BS6. Le moteur a été réglé pour produire 110 ch et 175 Nm de couple et il ne sera livré qu’avec une boîte de vitesses manuelle au lancement. Une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 6 vitesses sera introduite plus tard. Il n’y a aucun changement de conception extérieure ou de nouvelles fonctionnalités intérieures sur le Rapid. Nous nous attendons à ce que le BS6 Rapid soit compris entre Rs 8.7-11.7 lakh.