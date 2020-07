Trois milliards d’animaux ont été tués ou déplacés dans les feux de brousse australiens l’année dernière

Environ trois milliards d’animaux sont morts ou ont été dispersés dans les feux de brousse qui ont balayé l’Australie en 2019-2020, soit près de trois fois les estimations initiales publiées plus tôt cette année.WWF a déclaré que 143 millions de mammifères, 2,46 milliards de reptiles, 180 millions d’oiseaux et 51 millions de grenouilles étaient touchés par les incendies, qui ont dévasté 12 millions d’hectares de terres. Les estimations ont été compilées par des scientifiques de plusieurs universités australiennes.Forêt brûlée près de Kangaroo Valley, Nouvelle-Galles du Sud (Photo: WWF-Australia / Douglas Thron) L’équipe n’a pas pu dire exactement combien d’animaux sont morts dans les flammes, ni donner une ventilation des espèces qui a le plus souffert. Mais ils ont averti que les créatures déplacées auraient du mal à trouver la nourriture, l’abri et l’habitat nécessaires pour survivre.Le bulletin d’information a coupé le bruit Une première estimation du professeur Chris Dickman et des scientifiques du WWF, publiée en janvier, estimait le nombre d’animaux touchés à 1,25 milliard. Le WWF a déclaré aujourd’hui que cette estimation ne concernait que les animaux en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, une fraction des terres brûlées analysées dans la dernière évaluation.Animaux brûlés sur l’île Kangourou (Photo: WWF-Australie / Douglas Thron) Changement climatique Les incendies ont fait rage sur 115000 carrés kilomètres de terre, avec un pic en décembre et janvier. Les scientifiques ont déclaré que les feux de brousse, les plus graves de l’histoire australienne, ont probablement été exacerbés par des étés plus longs et plus chauds provoqués par le changement climatique. le réchauffement augmente la probabilité qu’il se reproduise. « Nous avons besoin d’une action mondiale urgente pour lutter contre la crise climatique et naturelle – le fait de ne pas agir rendra les conditions météorologiques extrêmes standard, avec des conséquences mortelles pour les personnes et les animaux, non seulement en Australie, mais dans le monde entier », Le WWF appelle à plus de recherche sur la faune australienne indigène pour aider les scientifiques à cartographier plus précisément l’impact des futurs incendies et à plus de protection pour l’habitat non brûlé restant, qui, selon eux, serait crucial pour les populations survivantes. pour arrêter l’avancée du changement climatique. «À quelle vitesse pouvons-nous décarboner? À quelle vitesse pouvons-nous arrêter notre défrichage maniaque? Nous atterrissons à un taux qui est l’un des plus élevés au monde », a-t-il déclaré.

