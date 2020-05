TROIS JOKERS prêts pour de nouveaux débuts en août

Crédit: DC



DC a annoncé que Batman: Three Jokers # 1 a une nouvelle date de sortie: mardi 25 août – avec des plans pour un calendrier de sortie mensuel par la suite.

« Alors que de plus en plus de magasins trouvent des moyens d’exploiter et de servir leurs clients, notre calendrier de sortie est constamment révisé », a déclaré Bob Harras, vice-président directeur et rédacteur en chef de DC. « De la commande à la vente, en passant par Batman: Trois Jokers au mois d’août permettra à plus de magasins de commander et de vendre cette incroyable histoire que Geoff et Jason ont conçue. »

Cette série de trois numéros réunit le Ligue de justice duo de l’écrivain Geoff Johns et de l’artiste Jason Fabok, reprenant les histoires de cette course qui a révélé que trois personnes ont été (ou sont toujours) le Joker de la DCU; cela a été plus tard fait allusion à Univers DC: Renaissance # 1.

« Trente ans après Batman: The Killing Joke changé la bande dessinée pour toujours, Trois jokers réexamine le mythe de qui, ou quoi, le Joker est et ce qui est au cœur de sa bataille éternelle avec Batman, « lit la sollicitation précédente de DC pour #1. « Après des années d’anticipation à partir de Univers DC: Renaissance # 1, la mini-série épique que vous attendiez est là: découvrez pourquoi il y a trois Jokers, et ce que cela signifie pour le Chevalier noir et le Prince clown du crime. C’est un mystère que Batman n’a jamais rencontré! «

Voici une collection de tous les Fabok et Brad Anderson Trois jokers art publié à ce jour.

Initialement annoncé pour un début d’automne 2018, Trois jokers a été reporté à plusieurs reprises mais a finalement été sollicité pour un début en juin 2020 – avant que la pandémie de COVID-19 ne perturbe le calendrier de publication des bandes dessinées. Lorsque DC a repris l’expédition des titres, Trois jokers (et Génération) était remarquable par son absence dans le calendrier révisé de DC de juin.

Batman: Trois Jokers sera publié sous « Black Label » de DC, qui est destiné aux lecteurs de 17 ans et plus.