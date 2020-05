Trois hommes et une mariée avec l’écrivain Dara Resnik (Exclusif) – Africadaidly

Bien que discuté pour la première fois quelques années après la sortie de la première suite, « Three Men and a Little Lady » des années 1990, un troisième film proposé dans la franchise « Three Men and a Baby » n’a vraiment pris forme qu’en 2010 lorsque Disney a tapoté Gomez Creasey, Dara Resnik et Coline Serreau pour écrire le film.

Le plan était pour Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson de reprendre leurs rôles des tubes de comédie à succès de 1987 et 1990 – cette fois en introduisant leur «fille» dans l’allée.

« Il est vrai que Disney a vérifié ma disponibilité », a déclaré Selleck sur les sentiers de la promo pour son film « Killers » en 2010. « Et je sais qu’ils ont vérifié Ted et Steve, puis ont fait écrire un script, je pense provisoirement appelé ‘Three Men et une mariée, « ce qui en dit long. »

Bien que ses commentaires suggèrent qu’il passerait probablement si le scénario ne l’attrapait pas autant que celui du film original réalisé par Leonard Nimoy, Selleck semblait assez désireux de retravailler avec ses co-stars pour un autre tour.

«J’espère que c’est un bon script, et si c’est un bon script, j’espère qu’ils le feront, car ce serait vraiment amusant de revenir avec Ted et Steve. Le plus fort des deux films, je pense, est le premier. Il avait plus de cœur, et c’est ce que j’espère que ce troisième aurait si nous le faisons. «

« Le script est à peu près écrit et nous tenons vraiment à ce qu’il soit fait », a déclaré à la presse Guttenberg, qui est également attaché à une nouvelle suite de « Police Academy » depuis de nombreuses années. « Nous espérons beaucoup. »

Ensuite, tout s’est calmé sur le film – soit Disney a eu froid aux pieds, soit quelqu’un sur le bloc de crédit a rejeté l’idée parce que le projet était au point mort.

Selleck, apparaissant sur The Talk, a déclaré: « Cela semblait être réel, puis il a disparu. »

Le dernier clou dans le cercueil de «Trois hommes et une mariée» semble être l’annonce récente que Disney prévoyait de refaire «Trois hommes et un bébé» pour sa plateforme de diffusion en continu Disney +.

Nous avons rattrapé Dara Resnik (co-créateur du merveilleux « Home Before Dark » de la télévision), qui a co-écrit le scénario du troisième film proposé, qui nous a expliqué les hauts et les bas de la tentative de retrouver Peter, Michael et Jack originaux avec Mary .

Merci beaucoup de nous avoir parlé. En tant que grand fan des deux premiers films, nous suivons le développement du troisième film depuis longtemps – et je dois vous dire, était un peu déçu d’entendre qu’ils abandonnent les plans pour un troisième film et à la place, il suffit de refaire l’original.

J’étais aussi incroyablement déçu. Compte tenu des carrières emblématiques que Ted Danson, Steve Guttenberg et Tom Selleck ont ​​continué, j’espérais vraiment que nous pourrions voir cette équipe réunie.

Quel dommage. À quel point est-ce arrivé? Le casting était-il à bord?

Si je me souviens bien, des conversations calmes et officieuses ont eu lieu avec des agents, juste pour évaluer l’intérêt, et tous étaient prêts à se retrouver. Je pense que Steve en a parlé à plusieurs reprises dans la presse, en fait.

Donc, Peter, Michael et Jack seraient revenus pour le film – quelqu’un d’autre des originaux?

Non, ce ne sont que ces trois – le personnage de Nancy Travis serait mort hors écran avant le film dans notre brouillon. Cela nous a donné une chance de voir le personnage de Tom Selleck traverser une période très émotive au moment où sa fille se mariait elle-même.

Oh! Le script a-t-il plutôt servi de suite directe au film original, ou y avait-il aussi des références à «Trois hommes et une petite dame»?

Oh, nous avions toutes sortes de références dans les deux films. Par exemple, « quel crock » est revenu du deuxième film. J’ai plaisanté à Oren Aviv, qui était le président des studios Disney à l’époque, que j’avais l’impression d’être né pour écrire «Trois hommes et une mariée». J’étais un fan GÉANT des films en grandissant. En fait, cette commande de refuge sur place m’a permis de montrer les films à ma propre fille. C’était amusant de la voir en profiter pour la première fois.

Le premier film a probablement influencé mon émission actuelle, «Home Before Dark», dans la mesure où il s’agissait d’un film familial avec cette intrigue sombre sur la drogue. Notre émission contient également des sous-intrigues sombres et des films comme celui-ci ont prouvé qu’il était possible d’équilibrer les deux.

Je peux vraiment voir ça! Pouvez-vous faire allusion à l’intrigue?

Mary allait se marier et ses papas avaient tous beaucoup de sentiments à ce sujet.

Était-ce l’une des premières grandes suites studio que vous ayez écrites? Lorsque vous avez appris que le film ne se déroulait pas, vers quoi avez-vous tourné votre attention?

Nous avions écrit un petit film directement sur DVD appelé «Legally Blondes» qui était un spin-off des films de Reese Witherspoon. Je pense que cela nous a probablement aidés à atterrir celui-ci. Nous avons ensuite écrit une adaptation de «Father Knows Best» et plusieurs autres longs métrages avant de retourner notre attention sur la télévision.

Et certains dynamite TV Resnik a – consultez « Home After Dark ».

