Trois des téléphones non Note de Samsung pourraient offrir l’intégration du S Pen en 2021

Les chances ne sont pas si bonnes pour le lancement du successeur du Galaxy Note 20. Auparavant, un initié de l’industrie bien connecté, Ice Universe, avait déclaré que le géant sud-coréen ne semble pas fonctionner sur le Galaxy Note 21. Et maintenant, le plus faible Max Weinbach a révélé la possible gamme 2021, et cela n’inclut pas la série Note.

Selon Weinbach, Samsung lancera trois produits phares de la série Galaxy S l’année prochaine, ce qui n’est guère surprenant. Il dit également que nous pouvons attendre avec impatience le Galaxy S21 FE, ce qui, encore une fois, était attendu car Samsung s’est engagé à lancer chaque année les Fan Editions de ses téléphones phares.

Le chaebol annoncera également probablement le Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 l’année prochaine, ainsi qu’une comparaison téléphone pliable abordable qui serait connu sous le nom de Galaxy Z Fold FE.

3 de ces appareils prendront en charge SPen. – Max Weinbach (@MaxWinebach) 15 novembre 2020

Ni Ice ni Weinbach n’ont dit explicitement que la ligne Note avait été supprimée.

Les téléphones pliables sont encore des appareils de niche, et Samsung n’a même pas été en mesure d’en vendre 1 million en 2019. Cette année, il vise à vendre 6 millions de combinés pliables, ce qui semble irréaliste étant donné que les analystes s’attendent à ce que les expéditions oscillent entre 3 millions et 5 millions d’unités.

En 2021, les ventes de téléphones pliables devraient atteindre 10 millions d’unités. En comparaison, 10 millions d’unités de téléphones de la série Note sont vendues à la fin d’un an après leur sortie au troisième trimestre.

Il est donc préférable de ne pas trop lire ces rumeurs.