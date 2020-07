Trois des personnages historiques les plus intéressants présentés dans les jeux vidéo et à sous

20 juil.

2020

Photo via Youtube

En ce qui concerne l’histoire, il y a des histoires que vous ne pouvez tout simplement pas inventer.

Comme le dit le vieil adage, la vérité est très souvent plus étrange que la fiction, et certains des personnages les plus vibrants qui aient jamais vécu semblent avoir dû sortir directement des pages d’un livre.

Compte tenu de leurs aventures audacieuses et parfois même de leurs intrigues ignobles, ils constituent le fourrage idéal pour les héros, les héroïnes et les méchants de jeux vidéo et de machines à sous.

Sans surprise, compte tenu de cela, les créateurs de contenu de ces industries ont souvent choisi de les présenter dans leurs versions.

Voici trois exemples de personnes réelles qui ont fait des camées sur nos écrans d’ordinateur, ainsi que quelques faits sur ce qui les rend si intéressants.

Dante Alighieri

Ceux qui ont joué à Dante’s Inferno connaissent peut-être également le personnage de Dante Alighieri, basé sur le poète italien du même nom.

Alors que son incarnation fictive est un guerrier endurci au combat, le vrai homme a été le créateur du poème le plus important du Moyen Âge: la célèbre Divine Comédie.

À l’époque, son travail était révolutionnaire car il était écrit en italien ordinaire, par opposition au latin plus savant mais moins accessible.

Le vrai Dante est à la littérature italienne ce que Shakespeare est à la langue anglaise, ce qui en fait un personnage incroyablement intéressant même sans embellissements fictifs.

Il mourut en exil en 1321.

Cléopâtre

Si vous avez déjà fréquenté un site de jeu comme Betfair, vous avez peut-être remarqué que Cléopâtre figure dans un grand nombre de leurs titres.

Pour ceux qui souhaitent jouer aux jeux de casino en ligne, sa présence est largement incontournable, et un aperçu rapide de sa vie aidera bientôt à expliquer pourquoi la légendaire reine égyptienne est si amusante à animer.

Dernier souverain de la dynastie ptolémaïque, Cléopâtre a commencé son règne en se débarrassant de ses rivaux (qui se trouvaient également être ses frères et sœurs).

Après avoir pris Julius Caesar et Mark Antony comme amants, elle s’est suicidée après la chute de son royaume.

Bien que sa manière de mourir ne soit pas connue avec certitude, la légende veut qu’elle se soit laissée mordre par un aspe en dernier acte de vengeance contre Rome et son empereur, Octave.

Cesare Borgia

Fils illégitime du pape Alexandre VI, Cesare Borgia est tombé dans l’infamie. L’inspiration derrière Le Prince de Machiavel et la star involontaire d’Assassin’s Creed, il a essentiellement réussi à se tailler un royaume en Italie centrale tout en agissant à la tête de l’armée papale.

L’un des hommes les plus redoutés de son époque, il aurait tué son propre frère afin d’usurper sa position de condottieri, et aussi avoir eu une relation incestueuse avec sa sœur, Lucrezia (qui aurait pu ou non avoir entraîné la naissance d’un fils).

Après avoir contracté la syphilis, il mourut seul et loin de chez lui en 1507, ayant perdu sa position de l’une des figures les plus puissantes de la Renaissance italienne à la mort intempestive de son père.

Dites-nous, y a-t-il d’autres personnages historiques que vous aimeriez voir figurer dans les jeux vidéo?