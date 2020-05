Trois autres titres MARVEL actuels sont passés au numérique uniquement

Planter's Aloe Vera Gel Corps Titré Pur 200ml

Description : Ce gel d'aloe vera est 100% pur. Il répare et apaise les peaux sensibles ou irritées par le soleil. Les irritations, les rougeurs, les gerçures et les piqures de moustiques sont immédiatement soulagés. Il convient aux peaux délicates des enfants. Il protège la peau tout en l'adoucissant et en la