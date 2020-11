Trois autres films Disney peuvent sauter des salles et aller directement à Disney + – betanewsfr

Alors que Warners peaufine son modèle de sortie pour la sortie du jour de Noël «Wonder Woman 1984», qui recevra désormais une sortie simultanée de HBO Max / Theatrical, pas de surprise d’entendre qu’un autre studio réfléchit à la possibilité de publier quelques-unes de leurs tentpoles directement en streaming .

Selon Deadline, Disney envisage de sortir quelques-uns de ses films sur Disney + plutôt qu’en salle, ce qui était prévu lorsque ces films ont été développés et allumés en vert. Les films discutés pour les premières sur petit écran sont «101 Dalmations», préquelle «Cruella», avec Emma Stone, «Pinocchio» réalisé par Robert Zemeckis avec Tom Hanks, et «Peter and Wendy», une version réalisée par David-Lowery sur le conte de fées classique.

En décembre, Disney sortira la « Soul » dirigée par Pete Docter sur Disney +. Le film, qui devait initialement sortir en salles ce mois-ci, a été poussé au numérique en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le segment du direct aux consommateurs a grimpé cette année de 41%, par rapport au trimestre le plus récent. Les abonnements Disney + sont passés à 73,7 millions au début d’octobre, aidés par la série dérivée de Star Wars The Mandalorian et la sortie Disney + PVOD de Mulan.

Un film que Disney ne sortira pas sur Disney +, selon Deadline, est la photo de super-héros réalisée par Scarlett Johansson «Black Widow». Ce film, qui devait initialement sortir plus tôt cette année, sortira toujours en salles en 2021.