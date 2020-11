Trixxie World a-t-il déjà fait un visage révélé? Les fans veulent savoir qui elle est! – .

in

Dans d’autres nouvelles, qui est Colin Smoke? Âge et Instagram du gagnant Love or Host de James Charles!

La star de TikTok, Trixxie World, continue de taquiner les fans avec un visage potentiel, mais elle n’a encore montré à personne sa véritable identité.

En tant que musicien, cacher son visage semble être tout l’engouement. Pensez à Sia, Claptone et Marshmello. Ils choisissent tous de garder leur identité cachée, et personne ne sait vraiment pourquoi.

Une autre musicienne et star des médias sociaux qui fait exactement cela est Trixxie World, connue pour porter une jolie tête de lapin rose sur toutes ses photos et vidéos.

Ses commentaires sur TikTok sont toujours remplis de personnes lui demandant de révéler son visage, mais il ne semble pas qu’elle veuille révéler qui elle est de si tôt.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Qui est Trixxie World?

Trixxie World est un musicien populaire, un joueur et une star de TikTok.

Elle compte 1,2 million d’abonnés sur TikTok, 108000 sur Instagram et possède également une chaîne YouTube, mais elle n’y est pas active très souvent.

En plus d’être une star des médias sociaux, elle fait également de la musique électronique et son plus grand single est Toute ma vie avec les codes de triche du trio DJ populaire.

Trixxie garde son identité cachée et porte une tête de lapin rose dans toutes ses vidéos.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Trixxie World a-t-il fait un visage révélé?

De nombreux fans de Trixxie veulent qu’elle révèle un visage, désireux de découvrir à quoi ressemble réellement le musicien et la star des médias sociaux. Cependant, elle n’en a jamais fait un.

En avril 2020, elle a taquiné ses abonnés TikTok et a déclaré dans une vidéo qu’elle ferait un visage revé quand elle toucherait 1 million d’abonnés.

Cependant, quand elle a atteint un million de followers, elle n’a jamais tenu sa promesse.

Elle a fait une vidéo TikTok en septembre intitulée « visage révélé » qui a remporté un énorme 2,5 millions de vues, mais c’était une autre farce. Quand elle a soulevé sa tête de lapin, elle a édité une autre fausse tête.

Hier (16 novembre), Trixxie a mis en ligne une vidéo TikTok dans laquelle elle a fait un duo avec un autre utilisateur qui révélait les visages de célébrités qui cachent leur identité avec des masques, tels que Daft Punk, Sia et Marshmello.

Dans la légende de la vidéo, elle a écrit: « Je ne peux pas croire que personne n’ait encore compris qui je suis. »

Cependant, elle ne donnera toujours aucun indice sur qui elle est vraiment.

La véritable identité de Trixxie World reste un mystère, et il ne semble pas qu’elle enlève ce masque de si tôt.

Dans d’autres nouvelles, le rôle du vaccin Dolly Parton expliqué: Les fans mettent en lumière le don de COVID-19 sur Twitter

Partager : Tweet