Triumph India lancera bientôt les Black Editions de Bonneville T100 et T120!

Triumph lancera bientôt deux nouvelles «icônes noires» – la Bonneville T100 Black et la T120 Black – en Inde, qui viennent avec un thème tout noir sinistre et elles sont magnifiques à nos yeux.

Si vous êtes fan de la série Triumph Bonneville, vous pourriez très bien être excité par cette nouvelle. Triumph lancera deux nouvelles «icônes noires» – la Bonneville T100 Black et la Bonneville T120 Black – en Inde le 12 juin. Le constructeur britannique de motos a taquiné les motos à venir sur leurs poignées de réseaux sociaux avec le hashtag « Icônes noires » et les icônes, elles le sont! Triumph a déjà mis à jour l’ensemble de sa Bonneville aux normes d’émissions BS6 et ces motos en édition noire seront également conformes BS6 au lancement.

Triumph lancera bientôt de nouvelles éditions Black de la Bonneville T100 et de la Bonneville T120 en Inde.

Sur le plan international, ces motos Black Edition ont un prix étonnamment identique aux motos standard sur lesquelles elles sont basées. Nous prévoyons que Triumph suivra également la même stratégie de prix ici en Inde. Ainsi, le Bonneville T100 Black pourrait être au prix de Rs 8.87 lakh tandis que le Bonneville T120 Black devrait être au prix de Rs 9.97 lakh (tous les prix, ex-showroom, pan India). Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le découvrir de toute façon.

Il s’agit du Triumph Bonneville T100 Black.

Les «icônes noires» sont essentiellement des versions noircies des motos classiques Bonneville T100 et T120. Tout le chrome de la moto a été remplacé par un thème entièrement noir. La peinture est noire, le carter du moteur est noir, les composants de la suspension sont noirs, le tuyau d’échappement est noir et même les roues à rayons sont peintes en noir. Sur le plan international, la moto dispose de deux options de finition de peinture: noir jais et noir jais mat. Le T120 obtient en outre un siège de couleur brun foncé.

Il s’agit du Triumph Bonneville T120 Black.

Lisez aussi: Cette Yamaha FZ S est modifiée en un monstre Ducati

Hormis un traitement entièrement noir, le groupe motopropulseur et les fondements de la moto restent inchangés. La Bonneville T100 est propulsée par un moteur bicylindre parallèle refroidi par liquide de 900 cm3 qui produit 55 ch et 76,73 Nm. Pendant ce temps, le plus grand Bonneville T120 est alimenté par un moteur double parallèle de 1200 cm3 refroidi par liquide qui produit 80PS et 105Nm. Les deux moteurs sont accouplés à une boîte de vitesses à 6 vitesses avec embrayage à glissement et assistance. Les deux motos bénéficient également d’un contrôle de traction et de traction tandis que le T120 dispose en outre de deux modes de conduite.

Lisez aussi: Jetez un œil à cet intercepteur Royal Enfield magnifiquement restauré de la série 1A de 1968!

Les deux motos sont soutenues par un châssis tubulaire en acier. Les fonctions de suspension à l’avant sont gérées par des fourches télescopiques KYB de 41 mm avec deux amortisseurs à l’arrière. Le T120 obtient cependant plus de fourches de type cartouche premium. Les deux motos sont chaussées avec des pneus avant 100 / 90-18 identiques et 150/70 R17 identiques. Les tâches de freinage sur le T100 sont gérées par un seul disque de 310 mm à l’avant avec des étriers Nissin à 2 pistons et un disque arrière de 255 mm. Pendant ce temps, le T120 reçoit deux disques de 310 mm avec des étriers Nissin à 2 pistons et un disque arrière de 255 mm. Les deux motos sont équipées de l’ABS double canal en standard.