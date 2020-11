« Triste et en colère! » L’entraîneur U21 Kuntz critique les insultes racistes contre Nmecha

L’entraîneur de la DFB, Stefan Kuntz, a vivement critiqué les insultes racistes sur Instagram contre l’attaquant international des moins de 21 ans Lukas Nmecha.

« Cela nous rend tous et moi personnellement très tristes et en colère », a écrit le coach mercredi soir sur sa propre page Instagram: « Les U21 et la DFB sont pour la diversité, la tolérance et une solidarité colorée. Quiconque ne veut pas accepter cela nous demandons de ne plus nous suivre. Nous ne voulons pas de fans comme ça. «

Son équipe a vécu «ces valeurs à cent pour cent, et nous en sommes extrêmement fiers», a expliqué Kuntz. Nmecha avait été massivement insulté, le jeune homme de 21 ans a publié des histoires de chat correspondantes et les a commentées avec: « Les racistes sont toujours parmi nous. »