Triple H parle de réduction des promotions dans le monde de l’entreprise

On pourrait dire beaucoup de choses sur Triple H, mais une chose est sûre, il est un maître de la coupe des promotions. Personne ne peut couper une promo aussi longtemps que Triple H, comme s’en souvient tous ceux qui ont regardé la WWE au début. « Je-ah … suis-ah … le match-ah … » Triple H commencerait, et environ quarante-cinq minutes plus tard, vous vous réveilleriez pour apprendre que peut-être un match allait commencer. Mais le règne de la terreur n’était qu’un échauffement, car Triple H devrait bientôt oublier tout ce qu’il savait sur les promotions et commencer à divaguer sans cesse pour un public complètement différent: les cadres des conseils d’administration des entreprises.

Triple H apprend à jouer au jeu

Dans une interview avec Triple H sur Newsweek avant son 25e anniversaire Remettre à sa palce ce soir, The Cerebral Assassin a parlé de la transition du ring de lutte au bureau.

Au début, je suis allé au bureau et après deux jours, j’étais prêt à sortir parce que ça faisait un mois. Et cela a évolué au fil du temps et il a fallu du temps pour s’y habituer. C’est un processus de langue et de communication différent. Vince [McMahon] avait l’habitude de dire tout le temps qu’il fallait connaître son public. Votre public parle donc devant des gens d’affaires. Vous devez parler aux gens d’affaires et d’une manière à laquelle je n’étais pas nécessairement habituée. Ce n’était pas comme si je parlais dans l’arène avec les gars qui parlaient de l’entreprise. Encore aujourd’hui, vous devez connaître votre public. C’est une transition difficile et j’ai réalisé quand je suis passé du ring au bureau que je commençais à zéro. C’était quelque chose que je ne savais rien à ce sujet et j’ai dû l’aborder de la même manière que j’ai commencé ma carrière dans le ring et apprendre tout ce que je pouvais et utiliser toutes les voies possibles pour apprendre et faire du mieux que vous pouvez et j’espère que vous y réussirez. J’ai essayé de faire cette transition et d’être le meilleur homme d’affaires que je peux et le temps le dira.

Et bon, si les dirigeants ne veulent pas coopérer, Triple H peut toujours leur donner le Pedigree. Assurez-vous de syntoniser Remettre à sa palce sur Fox ce soir pour célébrer les 25 ans de carrière de Triple H, ce qui correspond à peu près à la durée de quatre de ses promos.

Le post Triple H Talks About Cutting Promos in the Corporate World est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.