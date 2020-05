Triple H met les fans de la WWE à leur place, nie le montage du bruit de la foule

Exécutif de la WWE « Le jeu » Triple H fait une affirmation audacieuse lors d’une interview sur le À l’intérieur des cordes Podcast. L’assassin cérébral a déclaré que la WWE ne manipule jamais le bruit de la foule, une pratique qu’une grande partie des fans mécontents croient avec véhémence à chaque fois que la foule va à l’encontre des plans de réservation de la WWE. La révélation selon laquelle la WWE ne modifie pas, en fait, le bruit de la foule, comme le prouve définitivement Triple H, devrait vraiment mettre ces fans à leur place une fois pour toutes.

411 Wrestling a transcrit les parties pertinentes de l’interview, qui comprenait également le Gilligan au skipper de Triple H, « L’enfant déchirant » Shawn Michaels. « Le monde maintenant, et je pense que c’est comme les médias sociaux, c’est bien d’exprimer ce que vous voulez exprimer. Comme pour moi, si vous revenez à aimer les années 80, c’est presque comme si vous étiez fan du WWF alors vous ne vouliez pas dire « regardez, je n’aime pas Hogan », mais vous ne voulez pas dire trop fort parce que tout le monde a aimé Hogan et vous ne vouliez pas être le seul gars qui ne l’a pas aimé, « a déclaré Triple H, montrant à juste titre comment les fans de la WWE sont des adeptes qui essaient juste de faire ce qui est cool. « Ou peut-être que tu l’as fait, mais tu étais dans cette petite minorité vocale ici qui faisait le truc. Maintenant, je pense que c’est juste que tout le monde a une opinion. Tout le monde. »

Triple H a spécifiquement appelé les fans qui ont passé les dernières années à essayer de ruiner la poussée de la WWE « Le grand chien » Règne romain, un incroyable catcheur qui est destiné à être The Guy à la WWE, mais que les fans n’aiment pas par dépit contre Vince McMahon. Les fans huent Roman quand il est censé être acclamé, ruinant complètement l’humeur des spectacles. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je préfère la lutte pendant l’ère pandémique, où il n’y a pas de foule pour réduire ma jouissance du produit.

« Peu importe ce que vous dites, c’est mal à quelqu’un, quoi que vous fassiez, c’est mal à quelqu’un », a correctement souligné Haitch. « Tout le monde a une opinion. Vous ne pouvez pas dicter maintenant. Donc, comme, vous allez créer un personnage que tout le monde est censé détester. Mais il y a une grande partie d’entre eux qui vont aimer ça. Ensuite, quand vous faire quelqu’un qu’ils sont censés aimer, il y en a une grande partie qui n’aime pas ça. Si vous avez essayé de les retourner, et je sais que tout le monde va faire le truc romain là-dessus, mais genre, il y a quelque chose à tout ça. Vous savez , vous parlez de la chose Ciampa. C’est unique, mais c’est une chose cool et pour une raison quelconque, c’est arrivé, c’est juste. Mais c’est probablement une chose plus difficile maintenant, je pense que cela n’a jamais été dans cette affaire de proposer l’un ou l’autre universel. «

HBK s’est également inséré dans la conversation avec Triple H. Michaels a souligné la nature inconstante des fans de la WWE, l’attribuant généreusement à la passion des amateurs de sport. « C’est ce qui est si génial à ce sujet. Nous l’adorons, mais c’est toujours un fait », a révélé The Show Stopper. « Je veux dire, les fans de n’importe quoi, pas seulement les fans de la WWE, les fans de n’importe quoi sont, vous savez, encore une fois si vous gagnez, ils sont pour vous. Si vous perdez … Je veux dire que vous regardez, vous êtes comme ça avec votre football. J’imagine aller à un match de football, et une grande bagarre éclate… parfois ça arrive parce que les émotions ou quoi que ce soit, je veux dire. Les amateurs de sport sont passionnés par ce qu’ils font et ça les pousse à faire n’importe quoi. «

C’est à ce moment-là que Triple H a lâché la plus grosse bombe de tous. Alors que les fans croient qu’ils arrivent à la WWE avec leur comportement enfantin dans les arènes, en fait, la WWE aime quand les fans le font. Et pourquoi pas? C’est pourquoi l’idée que la WWE manipule le bruit de la foule est si ridicule.

Celui que j’aime, vous savez, ce que nous faisons, c’est la passion des fans. Je pense que parfois les fans pensent que c’est quelque chose que nous détestons ou quelque chose. C’est marrant. Parfois, je vois Internet parler de nous manipulant des bruits de foule. Nous ne manipulons pas les bruits de la foule, vous savez, des trucs où ils pensent comme « oh, puis ils baissent le volume parce que ce gars se faisait huer ». Non, nous ne l’avons pas fait. C’est exactement ce qui se passe. C’est juste. Mais ils en sont tellement passionnés. Mais nous aimons le fait qu’ils puissent exprimer leur opinion, nous aimons le fait qu’ils puissent aller là-bas et dire, c’est génial, ce n’est pas génial. Ce mec est un bon gars. Cette personne est un méchant, quoi que ce soit. De plus, s’ils nous disent qu’ils n’aiment pas quelque chose, si nous sommes intelligents, nous écoutons cela. Cela peut prendre un certain temps, mais nous pouvons y remédier. «

Félicitations à Triple H pour avoir défendu la WWE contre les pires ennemis de la lutte: les fans.

