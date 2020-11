Trine 4: Melody of Mystery – Nouvelle histoire DLC révélée

Le développeur Frozenbyte présente aujourd’hui le nouveau DLC d’histoire Trine 4: Mélodie du mystère qui paraîtra au printemps 2021.

Avec un esprit méfiant et libéré par erreur dans son ensemble, le voyage des rappels d’Amadeus, Pontius et Zoya vous guidera dans Mélodie du mystère mènent à travers six nouveaux niveaux dans lesquels ils maîtrisent des compétences améliorées et résolvent de nouvelles énigmes. De plus, vous pouvez vous attendre à de nouveaux éléments tels que des plaques de glace, des torches, des aimants et des cristaux.

Il y a un aperçu du nouveau DLC dans la première bande-annonce, qui présente également l’une des pistes musicales. De plus amples détails suivront dans les mois à venir.

Trine 4: Mélodie du mystère est disponible à partir du printemps 2021.