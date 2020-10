Tribe Gaming signe une liste d’ex-Omen Elite Brawl Stars et participera à la finale mondiale 2020

in

Tribe Gaming participera au Étoiles de bagarre Finales mondiales 2020. L’organisation a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé la liste de la défunte organisation Omen Elite.

Un seul créneau a été réservé pour la région Amérique du Nord et LATAM Nord lors de la finale mondiale 2020. Cela a été assuré par la formation Omen Elite qui a dominé les six finales mensuelles Étoiles de bagarre Championnat.

La liste de Tribe d’Amérique du Nord comprend désormais Cory «Cori» Newell, Sebastian «Zoulan» Perez et «Tyrant Star». Les trois joueurs participeront à la finale mondiale les 21 et 22 novembre. Elle se jouera en ligne et aura une cagnotte de 500 000 $, mais ce montant peut être porté à 1 million de dollars grâce aux prochains articles payants en jeu qui contribueront au prix. bassin.

Tribe Gaming avait déjà un Étoiles de bagarre liste dans la région Europe et MEA. Cette équipe n’a cependant pas réussi à se qualifier pour la finale mondiale, après s’être classée quatrième au classement général. Seules les trois meilleures équipes de la région se sont qualifiées pour la finale mondiale.

Tribe Gaming a annoncé que cette liste, composée de Thomas «Tom» McLaren, Bekri «Symantec» Tahiri et Spencer «SpenLC» Hendley, continuera avec l’organisation pour 2021. Tribe suivra les traces d’autres organisations comme CODEMAGIC et Qlash , qui ont aussi deux Étoiles de bagarre équipes.

