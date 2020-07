Trials Rising: Bienvenue au Gigatrack annoncé

Aussi pour Essais en hausse il y aura toujours du nouveau contenu qu’Ubisoft présentera dans une bande-annonce aujourd’hui. Le nouveau défi «Welcome Back to the Gigatrack» débutera sous peu.

Mis à part un remake du morceau classique par Evolution des essais Gigatrack teste vos compétences dans cinq environnements différents et est le plus long parcours jamais joué dans un jeu Trials.

Mais ce n’est pas tout: le mode multijoueur compétitif se poursuit dans la structure saisonnière habituelle et les événements saisonniers tels que l’événement d’été à venir se poursuivent également. Cela vous donne également la possibilité de recevoir des récompenses multijoueurs et des articles saisonniers.

Les serveurs continuent de fonctionner, afin que vous puissiez continuer à défier vos amis dans les classements et partager vos créations individuelles dans le centre de l’itinéraire et dans les magasins de motos et de motards. L’équipe communautaire Trials Rising reste active sur les canaux communautaires, partage votre parcours passionnant et les créations d’équipement dans le jeu et diffuse chaque semaine sur la chaîne Twlyn de RedlynxOfficial.

Le nouveau Gigatrack est pour tout le monde Essais en hausse-Joueur gratuitement et sortira le 16 juillet.