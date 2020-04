Trevor Noah produit un film sur un champion d’échecs de 8 ans – / Film

C’est une règle non écrite à Hollywood: toutes les quelques années, un grand studio doit – doit! – faire un film sur un prodige des échecs. Je ne sais pas pourquoi: peut-être que l’industrie cinématographique est dans la poche de Big Chess depuis des décennies. Mais Bleeker Street a fait Sacrifice de pion en 2014, Disney a fait Reine de Katwe en 2016, et maintenant Paramount Pictures est le prochain studio à respecter la règle, car ils développent actuellement un film sans titre sur un champion d’échecs de 8 ans qui sera produit par The Daily Show hôte Trevor Noah. Obtenez les détails ci-dessous.



Selon Variety, Paramount fait équipe avec les producteurs George Tillman Jr. (The Hate U Give, plus rapide), Bob Teitel (Salon de coiffure, Mudbound), et Trevor Noah pour produire un film sur «une famille nigériane qui a échappé au terrorisme dans son pays d’origine, a demandé et obtenu l’asile en Amérique, et – contre toute attente – a trouvé une nouvelle maison accueillante à New York. Vivant dans un centre pour sans-abri sur l’asile religieux, leur fils de 8 ans, Tani, a remporté le championnat d’échecs de l’État de New York 2019, bien qu’il n’ait été présenté au jeu que deux ans auparavant. »

Trois livres distincts sur ce sujet devraient être publiés ce printemps, et tous les trois serviront de base à un scénario écrit par Steve Conrad. Il a déjà créé des émissions comme Amazon Patriote et Epix Perpetual Grace, LTD, et a écrit les scénarios de films comme L’homme météo, La Poursuite du Bonheur, La vie secrète de Walter Mitty, et Merveille. Comme en témoignent ces crédits, il est capable de prendre de temps en temps du matériel sableux et de le rendre agréable au goût, ce qui semble correspondre aux exigences d’un biopic édifiant comme celui-ci.

Aucun réalisateur, date de début ou acteur n’est encore en place. Outre ses fonctions de The Daily Show, Noah aurait également adapté ses mémoires, «Born a Crime: Stories From a South African Childhood», dans un film pour Paramount Players. Ce film mettra en vedette Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, qui a joué dans le film d’échecs de Disney Reine de Katwe. C’est l’un des meilleurs drames sportifs à sortir au cours des dernières années et est sur Disney + maintenant, donc si vous vous retrouvez avec un peu de temps supplémentaire, ajoutez-le à votre file d’attente si vous l’avez sauté la première fois.

