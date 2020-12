Trent Reznor & More – / Film

Explodeur de chanson est de retour pour plus. La série Netflix, adaptée du podcast du même nom hébergé par Hirway de Hrishikesh, revient pour plus d’épisodes mettant en vedette des artistes musicaux expliquant les antécédents de certaines de leurs chansons à succès. Le premier volume présenté Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, REM, et Ty Dolla $ ign, tandis que le volume 2 comprend Dua Lipa, Les tueurs, Trent Reznor, et Natalia Lafourcade. Découvrez une bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Song Exploder Volume 2

Êtes-vous prêt à faire exploser des chansons? Je l’espère, car voici Explodeur de chanson volume 2. La série Netflix est adaptée du podcast du même nom hébergé par Hrishikesh Hirway, qui a déclaré: «J’ai d’abord interviewé Trent Reznor pour un épisode de Nine Inch Nails du podcast en 2017, et après, alors que je préparais mon micro et mon ordinateur portable, il m’a demandé: «Avez-vous déjà pensé à en faire une émission de télévision? C’était juste une lueur d’idée à l’époque. Je suis tellement excité que cela prenne vie et je peux partager quatre autres épisodes de la série avec ces artistes bien-aimés. Ils sont tous si différents les uns des autres en termes de son et d’arrière-plan, et j’ai hâte que les gens voient et entendent leurs histoires, et le chemin unique qu’ils ont chacun emprunté pour créer ces chansons.

Les nouveaux épisodes comprendront:

Dua Lipa, qui plonge dans les luttes personnelles et les influences musicales qui ont contribué à la création de sa chanson à succès «Love Again» de son deuxième album studio, Nostalgie du futur; le groupe multi-platine The Killers qui décompose «When You Were Young», la chanson profondément personnelle qui a ressenti comme un tournant pour le groupe; Compositeur primé aux Oscars, Grammy et Emmy et intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, Trent Reznor de Nine Inch Nails qui discute de la chanson puissamment obsédante «Hurt», la dernière piste du deuxième album studio de NIN, La spirale descendante; et Natalia Lafourcade, la chanteuse et compositrice lauréate de 14 Grammy Grammy Awards et Latin Grammy, qui explique comment elle a canalisé son histoire et son pays natal de Veracruz, au Mexique, pour créer la chanson à succès «Hasta La Raíz».

J’avoue que je n’ai pas encore regardé le premier volume de cette émission, mais je devrais peut-être consulter l’épisode de Trent Reznor, car La spirale descendante C’était un énorme album pour moi à l’époque de mon adolescence sombre et déprimante (je suis toujours sombre et déprimant, au fait – je suis juste plus vieux maintenant). La série «associe des interviews approfondies, des images d’archives et des enregistrements bruts alors que chaque artiste décompose sa chanson, couche par couche, partageant un aperçu intime de l’inspiration personnelle derrière la musique et les paroles.

Explodeur de chanson le volume 2 est diffusé mondialement sur Netflix sur 15 décembre.

Articles sympas sur le Web: