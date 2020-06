Tremors: La franchise de science-fiction / horreur / comédie pour laquelle vous grondez

Chaque vendredi soir, ma fille et moi nous installons pour une soirée cinéma. Chips, biscuits (sans gluten bien sûr), et une gamme de fruits, jus et vin pour maman. Elle et moi allons « rock paper ciseaux » pour qui choisit le film: elle triche et je perds toujours. Son goût gravite généralement vers les films de science-fiction / d’horreur / genre de la vieille école comme Mâchoires, l’original parc jurassique, Godzilla, et l’horreur des enfants comme La maison du monstre. Une semaine, nous nous sommes installés sur Netflix et (perdant du rock au papier) elle a choisi le film d’horreur de comédie des années 90 Tremblements. le Tremblements les films étant certains de mes préférés en grandissant dans un magasin de vidéo, elle ne recevait aucune plainte de moi, même si je me demandais si c’était approprié pour un enfant de 5 ans. Après cinq vendredis consécutifs, nous avons réussi Tremors, Tremors 2: Aftershock, Tremors 3: Back to Perfection, Tremors 4: The Legend Begins et Tremors 5: Bloodlines (avec Une froide journée en enfer et Island Fury sont sur notre liste à surveiller).

Voici notre argumentaire collectif pour savoir pourquoi si vous n’avez jamais vu Tremors, vous devez absolument le regarder, et nous recommandons au moins les deux premiers (que nous avons regardés plusieurs fois de manière excessive), mais vous pourriez aussi bien opter pour les sept. Tremblements se concentre autour de créatures souterraines appelées Graboids et d’autres créatures qui vivent sous terre et traquent les vivants à travers leurs vibrations et… eh bien… les mangent. Dans un style typique de comédie et d’horreur, les personnages principaux chassent les créatures infestant leur ville et tentent de les éliminer tous avec un arsenal d’armes grâce à l’acteur de soutien et au survivant dévoué Burt Gummer (Michael Gross). Les Graboids chassent, pondent et attendent, et arrachent les habitants un par un d’une manière sanglante et sadique. Ils passent des heures à attendre, car apparemment, ils n’ont rien d’autre à faire, une victime dans l’original meurt en fait de déshydratation: trop peur de marcher sur le sol désertique. Il y a de nouvelles espèces qui naissent des Graboids, évoluant dans leur intelligence, et chassant les styles et les modèles, mais l’objectif final est toujours le même: se nourrir d’une source de chair, ou plutôt de tout ce qui a un rythme cardiaque.

Dans le film original, Val McKee (Kevin Bacon) et Earl Bassett (Fred Ward) sont deux gars qui cherchent plus grand et mieux que la petite ville de Perfection, Nevada. Ayant eu assez de la chaleur du désert et prenant des petits boulots, ils emballent leurs remorques et prennent la route. Leur voyage est écourté lorsqu’ils trouvent un voisin mort, puis un autre et un autre sans aucune explication réelle – jusqu’à ce que les Graboids apparaissent. Avec le sismologue Rhonda (Finn Carter), ils suivent les vibrations souterraines de plusieurs chaleurs et cherchent à les faire exploser tous. Faire preuve de créativité en recherchant des zones surélevées telles que des rochers et des sauts sur des tiges, avec de nombreuses anecdotes hystériques au milieu d’êtres sanguinaires, la plus hilarante d’entre eux étant Burt qui vit dans un arsenal d’armes et voit sa quête de vie terminée. Alors pourquoi l’aimions-nous? Du sang et de la comédie, des membres coupés, des têtes qui roulent, des créatures d’apparence effrayante surgissant de nulle part pour faire battre nos cœurs. Bien sûr, les bons gars gagnent et les Graboids explosent, mais ils finissent également par perdre la ville.

https://www.youtube.com/watch?v=liJfZvXdiTEVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: Tremors Official Trailer # 1 – (1990) HD (https://www.youtube.com/watch?v= liJfZvXdiTE)

Tremors 2: réplique est plus sanglant et encore plus amusant moins Kevin Bacon mais avec toujours Earl et Burt. Ma fille parcourt le quartier en faisant la promotion des films sur la base d’un mot « Pedro ». Qui est Pedro? Un mécanicien mangé par les Graboids nouvellement évolués appelés Shriekers, il ne reste que ses mains (je ne sais toujours pas pourquoi elle trouve cela hilarant et son retrait de la suite). Ces mauvais garçons arrachent littéralement l’estomac des Graboids, la métamorphose est à son meilleur et ils peuvent facilement marcher sur terre. Ils semblent plus bêtes et attaquent tout ce qui dégage de la chaleur. Earl est entraîné dans un champ pétrolifère mexicain pour aider à capturer les Graboids pour 50000 personnes avec l’aide de Grady Hoover (Christopher Gartin) et bien sûr, Burt Gummer dont le pétrolier est plus grand et les armes plus expansives, mais même cela ne suffit pas lorsqu’il est pris en embuscade par les Shriekers et le rend recouvert de ce qui reste d’eux. Ces nouveaux hermaphrodites se reproduisent à très grande vitesse après avoir consommé un repas. Donc essentiellement plus amusant, bizarre presque comique comme des monstres avec des antennes sur la tête, des attaques, du sang et des explosions.

Nous continuons donc à regarder l’original et sa suite encore et encore, et j’ai même essayé de persuader quelques séries de Tremors 3: Retour à la perfection strictement pour la comédie des plus récents Graboids évolués appelés Ass Blasters. Les films sont une ruée de divertissement et simplistes dans leurs effets spéciaux et leur toile de fond, mais tout à fait divertissants et un plaisir à regarder apparemment même pour les enfants. Pour moi, ils rappellent le plaisir que je reçois de films comme le Extraterrestre franchise et oui même Sharknado’s moins le très mauvais acteur. Ensuite, nous donnerons Tremblements 6 et 7 un essai et pourrait même tirer pour Tremblements la série TV.

