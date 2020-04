Treasure Trove de SHELDON MAYER et CHIC YOUNG Original Art en vente aux enchères

Crédits: Sheldon Mayer



Crédits: Sheldon Mayer



Communiqué de presse

Les collections Sheldon Mayer et Chic Young mettant en vedette des bandes dessinées «Sugar and Spike» et «Blondie» seront vendues aux enchères par Nate D. Sanders Auctions le 30 avril 2020.

Sheldon Mayer Estate

L’un des dessinateurs les plus influents de l’âge d’or de la bande dessinée, Sheldon Mayer a ravi ses lecteurs avec les aventures de ses personnages Sugar et Spike, Scribbly the Boy Cartoonist et The Three Mouseketeers, ainsi que son œuvre populaire de Rudolph le renne au nez rouge. , à travers les années. Il est également l’homme crédité de la découverte de Superman, tellement impressionné par la bande (qui avait été rejetée plus d’une douzaine de fois) qu’il a convaincu Max Gaines de l’intégrer dans la chaîne alimentaire pour le premier numéro d’Action Comics. Plus tard, en tant que rédacteur en chef de DC Comics, Mayer a été responsable de l’introduction de Wonder Woman, Green Lantern et de nombreux autres titres.

Pour la première fois, la collection personnelle de Sheldon Mayer de ses œuvres d’art, croquis et journal est offerte, avec des numéros complets de Sugar and Spike, ainsi que Scribbly (qui a été réimprimé dans The Greatest Golden Age Stories Ever Told). Son journal et son carnet de croquis de 1935-1937 sont même inclus, avec des histoires sur les débuts de l’industrie de la bande dessinée.

Des informations supplémentaires sur la collection Sheldon Mayer peuvent être trouvées sur https://natedsanders.com/catalog.aspx?searchby=3&searchvalue=sheldon+mayer

Chic Young Estate

Young a créé la bande dessinée légendaire Blondie en 1930. Blondie est devenue la bande dessinée la plus lue aux États-Unis. Il a été lu par 52 millions de lecteurs à son apogée. Le fils de Chic, Dean Young, a consigné plus de 80 bandes dessinées de Blondie.

Crédits: Chic Young



Des informations supplémentaires sur la collection Chic Young peuvent être trouvées sur https://natedsanders.com/catalog.aspx?searchby=3&searchvalue=blondie&utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_campaign=nate-d-sanders&utm_content=Copy+of+Copy+of+Copy+of+ + Copie + de + copie + de + le + sheldo