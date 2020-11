Travis Scott «  se concentre sur sa famille  »

2020-11-03 22:00:13

Travis Scott veut «se concentrer sur sa famille» après avoir supprimé son compte Instagram, car des sources disent qu’il souhaite arrêter d’être «consommé par les médias sociaux».

Travis Scott veut «se concentrer sur sa famille» après avoir supprimé son compte Instagram.

Le hitmaker ‘Sicko Mode’ a mis son compte Instagram hors ligne ce week-end, et des sources ont maintenant déclaré qu’il avait choisi de supprimer l’application de son téléphone afin qu’il puisse cesser d’être «consommé par les médias sociaux», et se concentrer à la place sur élever ses deux- Stormi, sa fille d’un an, qu’il a avec Kylie Jenner.

Un initié a déclaré à Page Six: « Il se concentre sur sa famille et son bien-être et veut inciter ses fans à faire de même au lieu d’être tellement absorbé par les médias sociaux. »

La source a ajouté qu’il était «important» pour le rappeur de 29 ans de s’éloigner des médias sociaux, en particulier pendant «une période aussi critique dans le monde en ce moment», au milieu à la fois de la pandémie de coronavirus et de l’élection présidentielle américaine.

Pendant ce temps, il a été récemment affirmé que Travis était un père «pratique» pour sa petite fille, car des sources ont insisté sur le fait que Kylie et lui – qui ne sont plus en couple – «se co-parent étonnamment».

Une source a déclaré le mois dernier: «Kylie et Travis sont incroyablement co-parents en ce moment et adorent passer du temps avec Stormi et la rendre heureuse.

«Travis est un père très engagé et pratique qui veut toujours faire sourire Stormi. C’est une enfant si heureuse.

Et Travis lui-même a révélé qu’il encourage sa fille à croire qu’elle peut faire «tout ce qu’un homme peut faire».

Il a déclaré: « Je pense qu’il est bien plus important maintenant de protéger les jeunes filles noires, les femmes, et de m’assurer qu’elles savent comment se porter, comment se déplacer dans ce monde, comment être forte, comment ne pas l’être peur de prendre ce risque sur n’importe quelle idée, de sauter sur n’importe quelle activité.

« Plus que jamais, ils ont la vision. »

Mots clés: Travis Scott, Kylie Jenner, retour au flux