Travis Scott conçoit une console et un jeu PS5 en édition limitée

Le partenariat créatif de Travis Scott avec Sony pour la PlayStation 5 pourrait se réchauffer. Une nouvelle rumeur dit que le fabricant de la console travaille sur une édition limitée personnalisée Travis Scott PS5 et un jeu, tous deux conçus au moins en partie par le créateur prolifique.

La rumeur de Travis Scott PS5 vient de Forbes, qui a présenté hier Scott dans un nouvel article expliquant comment il était devenu une icône du hip hop, un créateur de goût et l’un des noms les plus connus des partenariats de marque. Son dernier en date est un partenariat créatif stratégique avec Sony et PlayStation que le fabricant de consoles a annoncé juste avant le lancement de la PS5 le mois dernier. Son premier projet pour la société était une bande-annonce immersive sur PS5 suivie d’un autre qu’il a raconté, et le partenariat se poursuit avec des travaux inconnus supplémentaires à venir. Forbes note que Scott aime «garder un air de mystère» autour de ses projets afin de «nourrir la discussion» sur les produits avec lesquels il travaille.

Cependant, l’interview de Forbes a peut-être jeté un peu de lumière sur laquelle nous pouvons glaner quelques détails. Scott aurait déclaré: «Tout va se dérouler dans les prochaines semaines», tandis qu’une autre source anonyme a confirmé à Forbes que le partenariat Travis Scott PlayStation était un «accord pluriannuel qui pourrait impliquer une console co-brandée et peut-être même un jeu. conçu par Scott. »

Il semble que nous devrions en savoir un peu plus dans les prochaines semaines, selon Scott, bien que les détails supplémentaires restent pour l’instant rares. Ce n’est encore qu’une rumeur, après tout. Si une console Travis Scott PS5 en édition limitée était publiée, elle deviendrait probablement un article très populaire, encore plus que la console régulière, qui est déjà presque impossible à trouver. On ne sait pas non plus si Sony publierait uniquement les panneaux latéraux PS5 de marque Travis Scott pour les acheter séparément ou si les joueurs achèteraient une toute nouvelle console en édition limitée.

La rumeur selon laquelle Scott concevrait un jeu est également intéressante et soulève de nombreuses questions complémentaires, auxquelles nous n’avons tout simplement pas de réponses pour le moment.

Pour l’instant, la seule chose que nous savons avec certitude est que le partenariat Travis Scott PlayStation se poursuit sérieusement et que nous en entendrons probablement plus de Scott et Sony avant que l’année ne s’écoule.

Achèteriez-vous une console Travis Scott PS5 en édition limitée? Quel genre de jeu pensez-vous que Travis Scott pourrait concevoir?

[Source: Forbes; Via: PSU]