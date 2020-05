Tech Travis Charest Variants de Black Widow # 1 Hit Stores le 27 mai By Bestbeta

Le nouveau Veuve noire la bande dessinée devait sortir début avril, avant le nouveau Veuve noire film en mai. Cependant, les deux ont été retardés en raison de la situation mondiale actuelle. le Veuve noire le premier numéro de la bande dessinée a cependant été imprimé et conservé chez Diamond Comic Distributors seul avec tous les autres. Il n’était pas répertorié dans le calendrier actuel de Marvel, et le retard du film était considéré comme la raison de cela.

Cela fait juste partie du programme Back In Action de Marvel Comics dont nous avons déjà parlé. Marvel enverra des copies de la Travis Charest couverture de variante aux détaillants en tant qu’articles promotionnels. Et peut-être pour encourager les commandes de FOC pour plus tard dans l’année. Si Marvel retardera la bande dessinée plus près de la sortie du film en novembre, ou si elle sortira tôt, il reste à déterminer. Voici un aperçu de l’original Veuve noire la sollicitation et la couverture de Travis, à venir dans les magasins pour la semaine ou le mercredi 27 mai, la deuxième semaine où Marvel expédiera des bandes dessinées aux détaillants via Diamond.

BLACK WIDOW # 1

KELLY THOMPSON (F) • ELENA CASAGRANDE (A)

KELLY THOMPSON. VEUVE NOIRE. «NUFF SAID!

L’écrivain à succès nominé pour Eisner Kelly Thompson (CAPTAIN MARVEL, STAR) et l’artiste star montante Elena Casagrande (Catwoman) lancent une nouvelle série BLACK WIDOW qui change tout! Natasha Romanoff est une espionne presque aussi longtemps qu’elle est en vie. Et elle n’a jamais cessé de courir, qu’elle travaille pour les bons… ou les mauvais. Mais le monde de Natasha est sur le point d’être bouleversé. Au-delà du Golden Gate de San Francisco se trouve un mystère que seul le plus grand espion de l’univers Marvel peut résoudre. Ne manquez pas la sensation palpitante de 2020! 32 PGS./Noté T +… 3,99 $

De plus, juste parce que nous le pouvons, voici un aperçu d’une précédente Black Widow and friends de Travis Charest d’un projet qui n’est jamais allé plus loin, c’est plus dommage.

