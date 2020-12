Traqueurs de tuiles: la meilleure façon de garder vos objets importants à trouver

Nous avons tous eu cette panique momentanée après avoir égaré quelque chose d’important, et cela ne fait qu’empirer pendant la saison des vacances. Si vous vous précipitez pour traverser la rivière ou traverser les bois, la dernière chose à faire est de passer du temps à chercher votre portefeuille ou vos clés. Heureusement, les petits trackers ingénieux de Tile éliminent les conjectures de votre recherche.

Tailles parfaitement portables

Vous pouvez toujours attacher un ballon ou quelque chose à vos clés pour en garder une trace, mais ce n’est guère pratique. Les trackers de Tile sont disponibles dans un certain nombre de tailles, chacune étant destinée à un travail spécifique dans votre vie quotidienne.

Si vous voulez une flexibilité totale, le Tile Mate classique est un excellent compagnon pour vos clés. Vous pouvez simplement le mettre sur votre porte-clés comme n’importe quel autre porte-clés et continuer votre journée. D’un autre côté, le Tile Slim est parfait si vous avez tendance à égarer votre portefeuille. Il est conçu comme une carte de crédit et vous pouvez l’insérer directement dans une fente et partir.

L’autocollant est une autre tuile dimensionnée pour bouger. C’est un excellent choix si vous avez tendance à perdre votre télécommande, en particulier au moment d’un marathon de films de vacances. L’autocollant adhère à la plupart des surfaces planes pour que vous ne perdiez plus jamais votre télécommande de téléviseur.

Vous pouvez même consulter un certain nombre de modèles de carreaux en édition limitée ici même dans le guide des cadeaux. Nous aimons Midnight Luxe pour son look élégant, et Holiday Luxe est un rouge houx classique qui est super pour garder la saison joyeuse et lumineuse.

Intelligent pour sa taille

Crédit: Ryan Haines / Autorité Android

Maintenant, le Tile Mate et le Tile Slim sont de minuscules petits appareils, alors à quel point peuvent-ils être intelligents? Très intelligent, en fait. Ils fonctionnent parfaitement avec les produits Android, iOS et même Amazon. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Bluetooth fiable et l’application Tile gratuite sur votre téléphone pour commencer.

Lorsque le jour vient où vous égarez vos clés ou votre portefeuille, sautez simplement dans l’application et appuyez sur le bouton Rechercher. Votre coach électronique sonnera pour vous guider là où vous l’avez laissé. Si vous n’êtes pas à portée de voix, votre Tile suit également le dernier emplacement connu afin que vous puissiez traquer votre appareil sur une carte. C’est presque comme une chasse au trésor de haute technologie pour vos propres objets de valeur.

L’application est essentielle, mais l’une des meilleures fonctionnalités de Tile vient lorsque vous égarez votre téléphone à la place. Vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton Tile de votre Mate et votre téléphone sonnera à la place. Vous n’avez pratiquement plus d’excuses pour égarer vos appareils avec un Tile Mate ou un Slim.

Durable et plein de style

Si vous comptez emmagasiner une tuile tous les jours, alors elle peut tout aussi bien avoir l’air cool. Heureusement pour vous, Tile propose plus d’une douzaine de modèles en édition limitée pour cette période des fêtes. Vous pouvez brancher votre sneakerhead préféré avec le design Nice Kicks ou profiter de l’amour des sushis avec la version Oishii.

Ne vous inquiétez pas non plus de remplacer votre Tile tous les quelques mois. Chacun est conçu pour durer jusqu’à trois ans ou est livré avec une batterie remplaçable de trois ans, et vous pourriez vous retrouver à ajouter des tuiles à votre collection à mesure que vous achetez plus d’appareils.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, tous les trackers ont un prix parfait pour les vacances. Vous pouvez prendre un ensemble comme bas de Noël ou choisir un motif amusant comme cadeau Secret Santa. Honnêtement, le Tile Mate et le Slim sont même d’excellents achats impulsifs si vous voulez simplement vous faire plaisir pour être arrivé aussi loin en 2020.

On peut parler de Tile toute la journée, mais cela revient vraiment à essayer les trackers. Donnez un autre coup d’œil au guide des cadeaux de vacances et récupérez votre arme secrète de bas de Noël au bouton ci-dessous: