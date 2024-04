Transition gratuite vers le forfait 5G de Free : Tout ce que vous devez savoir

L’horizon des services mobiles s’élargit pour les abonnés Free Mobile, apportant une suite de nouveautés gratuites qui enrichissent leur expérience utilisateur.

En pleine expansion, Free Mobile révolutionne encore une fois le marché avec des mises à jour significatives de son offre Série Free, inaugurant des avantages qui renforcent sa position de précurseur dans l’innovation des services téléphoniques.

L’Europe et Monaco à Portée de Main

La grande nouvelle pour les utilisateurs de la Série Free est l’extension de la couverture européenne incluant désormais Monaco. À partir du 19 avril 2024, cette mise à jour permettra aux abonnés de profiter pleinement de leur forfait en roaming dans ce micro-État luxueux, sans frais supplémentaires. La libre circulation des données, des appels et des messages consolide la position de Free comme un acteur majeur de la connectivité sans frontières.

Une Flexibilité Accrue avec les SMS+

Free introduit également une modification tarifaire pour les SMS+ envoyés vers des numéros spéciaux. Le seuil de dépense pour ces services est doublé, passant de 10€ à 20€, une évolution qui offre plus de latitude aux abonnés dans l’utilisation de services valorisés via SMS. Cette initiative répond à une demande croissante de flexibilité dans les services de télécommunication.

Passage au Forfait Free 5G : Une Nouvelle Ère

Les abonnés faisant la transition vers le forfait Free 5G après un an avec la Série Free se verront offrir des avantages considérables. L’intégration de six nouvelles destinations sans surcoût dans le forfait de données mensuel à l’étranger ouvre de nouveaux horizons. Les pays tels que la Bolivie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, et Panama enrichissent l’offre déjà conséquente de Free, promettant une couverture globale plus étendue.

Tarification Transparente et Conditions Avantageuses

Free maintient sa politique de transparence et de flexibilité avec une structure tarifaire sans engagement, permettant aux abonnés de résilier leur contrat à tout moment sans pénalités. Cette approche met en avant l’engagement de Free à offrir un service client de qualité, soutenu par une politique tarifaire claire et accessible à tous.

Impact et Avantages pour les Utilisateurs

L’élargissement des services et l’optimisation des conditions tarifaires témoignent de l’engagement de Free à améliorer constamment l’expérience utilisateur. Ces améliorations, allant de l’expansion de la couverture géographique à l’ajustement des options tarifaires, sont une aubaine pour les abonnés, qu’ils voyagent pour le plaisir, pour les affaires, ou qu’ils communiquent au quotidien.

