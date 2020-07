Transformez vos idées d’applications en argent avec le concours AppsUp de Huawei

Presque tout le monde a eu une idée d’application à un moment ou à un autre. La partie la plus difficile est de trouver un moyen de transformer cette idée en réalité, et mieux encore – de l’argent. Il est temps de préparer vos doigts de codage, car le nouveau concours AppsUp de Huawei offre la possibilité de donner vie à votre idée.

À partir de maintenant jusqu’au 30 août, vous pouvez vous inscrire au concours et plonger dans les services mobiles Huawei (HMS) pour créer votre application. Le but du concours est de mettre en lumière des développeurs nouveaux et existants et de donner aux meilleures idées une chance de briller avec cinq concours régionaux.

Huawei prendra ensuite les 20 meilleures idées de chaque région et les apportera à l’AppGallery pour le vote du public. Les idées et les développeurs les meilleurs et les plus brillants auront la chance de participer à la dernière partie de la compétition avec un total de 1 million de dollars en jeu.

Les meilleurs prix de chaque catégorie rapporteront 15 000 $ et d’autres récompenses récompenseront les meilleures applications, jeux et projets à impact social. Dans l’ensemble, Huawei a mis de côté 1 million de dollars en prix, dont 200 000 dollars aux gagnants de chaque région.

Votre création brillante ne vous rapporte pas seulement une somme forfaitaire, même si c’est un bon début. Huawei fera la promotion des meilleures créations sur son AppGallery, offrant une exposition à des millions d’appareils à travers le monde.

Les gagnants auront même l’opportunité de travailler avec Huawei à l’avenir par le biais de conférences de développeurs, d’investissements, etc.

Le concours AppsUp est l’occasion idéale de montrer les idées que vous avez déjà tout en gagnant une exposition précieuse aux dirigeants mêmes qui vous jugeront. Chaque région sera jugée par un panel d’experts du secteur, de représentants de sociétés de capital-risque et de poids lourds de Huawei.

Participer à la compétition est également un jeu d’enfant. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la page AppsUp de votre région et de cliquer sur le bouton S’inscrire maintenant. Si votre équipe regorge de bonnes idées, vous pouvez saisir jusqu’à cinq créations distinctes pour examen. Assurez-vous simplement que votre entrée reflète l’utilisation de la plate-forme HMS avant de cliquer sur Soumettre.

Si vous êtes nouveau sur la plate-forme HMS, Huawei dispose de certaines ressources qui pourraient vous être utiles. Vérifiez-les avec ce lien avant de commencer.

De nombreux développeurs d’applications se lancent dans le jeu parce qu’ils aiment résoudre des problèmes ou créer leurs propres jeux. Une chose qui ne leur vient souvent à l’esprit que bien trop tard est la difficulté à faire voir votre application. Les applications les plus populaires ne sont pas toujours les meilleures, mais elles ont pris de l’importance parce qu’elles ont cloué le processus de déploiement.

Le concours AppsUp de Huawei vise à donner à ces développeurs une longueur d’avance en mettant en lumière les talents émergents, les innovateurs créatifs et les développeurs sous-reconnus afin que leur éclat ne languit pas dans l’obscurité. Pour cette raison, les investisseurs ont un œil attentif sur cette concurrence, désireux de donner aux candidats prometteurs les ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Les inscriptions et les soumissions sont actuellement ouvertes et le resteront jusqu’au 30 août. Le jugement préliminaire commencera par la suite et se poursuivra jusqu’au 20 septembre. De là, c’est le dévoilement public des candidats, avec des finales dans chaque région en octobre.

Les régions compétitives seront organisées dans les catégories suivantes avec plus de 170 pays éligibles:

Europe (comprend les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et d’autres)

Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Amérique latine

Chine

Tous les finalistes seront jugés par des vétérans de l’industrie allant des PDG de la technologie aux personnalités éminentes de l’industrie du jeu, y compris Renee Gittins, la directrice exécutive de l’International Game Developer Association; Jonathan Othelius, PDG et fondateur de l’application SQUID; et Maria Benjumea, PDG et fondatrice de SouthSummit. Des investisseurs de Northzone et Daphni seront également présents en tant que juges.

Plus qu’un simple jugement, l’événement donnera également aux concurrents l’opportunité de se mélanger et de se mêler à ces personnalités de premier plan. Huawei offrira une formation pratique et des AMA à d’éminents investisseurs.

Si vous avez une application ou un jeu en cours de développement ou si vous êtes assis dans votre boîte à idées, le moment est peut-être venu de saisir les projecteurs dont il a besoin pour être lancé. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à la page d’accueil d’AppsUp et enregistrer votre application!