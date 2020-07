Transformers War For Cybertron: Kingdom ! la conclusion de la trilogie

Grâce à un tweet du compte @NXOnNetflix, nous avons la confirmation officielle de la prochaine ligne de la franchise War for Cybertron Trilogy : Kingdom!

Cela ne devrait pas être une trop grande surprise, étant donné que l’affiche dont nous avons parlé plus tôt portait le nom de la franchise. Le tweet (que vous pouvez voir ci-dessous) comporte également une nouvelle vidéo, qui prend les affiches avec des lettres cybernétiques et les change en lettres anglaises qui, bien sûr, signifient KINGDOM. Deux emojis, d’un gorille et d’un tyrannosaure, renforcent le lien avec Beast Wars.

Le retour de la bête

Les bêtes prennent le dessus ! Une image de l’affiche du troisième volet de la trilogie Transformers War for Cybertron a été trouvée sur Facebook. Elle confirme le nom Kingdom et nous montre de nombreux personnages de Beast Wars à côté des piliers de G1, Optimus Prime, Megatron et Bumblebee. Tous les personnages de Beast Wars sont dans leur forme de la saison 1 et incluent :

Optimus Primal

Cheetor

Airazor

Tigatron

Dinobot

Blackarachnia

Scorponok

Rattrap

Quelques personnes en ont parlé et nous ont envoyé des informations telles que Stargrave, Sabrblade et Verno. Faites-nous savoir ce que vous en pensez !

Une trilogie evolutive

La première partie, Siege, s’est concentrée sur le conflit entre les Autobots et les Decepticon sur un Cybertron mourant. L’esthétique de cette ligne se concentrait sur la planète d’origine des Transformers, c’est-à-dire Optimus Prime, Megatron, Starscream, et le reste avait tous des modes alternatifs Cybertroniens distincts.

La deuxième partie de cette trilogie, Earthrise, se concentre sur les Autobots et les Decepticons qui apportent leur conflit sur Terre. Cela signifie que les combattants des deux camps ont été mis à niveau avec des modes de véhicules terrestres, comme les automobiles et les avions à réaction.

La dernière et dernière partie, appelée Kingdom, met en scène les Maximals et les Prédacons, qui se transforment en animaux de la Terre et sont traditionnellement les descendants des Autobots et des Decepticons depuis environ 1000 ans. Si les parties précédentes de la trilogie se concentraient sur le passé et le présent de la guerre des Autobots et des Decepticons, il serait logique que Kingdom se concentre sur l’avenir de ce conflit.

Cette affiche, qui a fait l’objet d’une fuite, présente les Maximals : Optimus Primal, Rattrap, Airazor, Tigatron et Cheetor, ce dernier étant en mode robot tandis que les autres sont en mode bête. Les prédacteurs représentés sont tous en mode robot, notamment Mégatron, Scorponok, Dinobot et Blackarachnia, ces deux derniers étant connus pour leur défection vers la cause Maximal.