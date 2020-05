Transformers Diaclone revient avec la sortie de la figure de spinning de Masterpiece

Avant les Transformers que nous connaissons et aimons tous, il y avait la série Diaclone. La série était une ligne de jouets créée par Takara Toys et a été lancée en 1980. La ligne de figurines se composait de véhicules et de robots qui se métamorphosaient et étaient pilotés par de petites figures avec des bases magnétiques. La série s’est déplacée et en 1984, Hasbro a transformé la série des robots-voitures en transformateurs, le reste étant de l’histoire ancienne. Hasbro ramène le Diaclone qui a tout commencé avec la figurine Takara Toy Masterpiece Spinout. Spinout était le prédécesseur de Sunstreaker et pour la première fois, il arrive aux États-Unis dans ses instructions d’emballage et de langue d’origine. Directement importé du Japon, Diaclone Spinout est entièrement articulé et articulé et aura également la capacité de se transformer. La conception originale de la voiture Transformers comprend une Lamborghini Countach LP500S sous licence et aura la plaque d’immatriculation CR-01 pour rendre hommage à la ligne Car Robots. La figurine aura quelques accessoires d’armes pour un blaster et de belles modifications à son mode de véhicule Transformers.

Il s'agit d'une figure historique sur laquelle tout fan de Transformers sera ravi de mettre la main. Ce n'est pas souvent que nous jetons un coup d'œil dans le passé et encore moins de mettre la main dessus. Avec Hasbro réintroduisant la figure dans son emballage d'origine et ses instructions originales, c'est un vrai régal. Le robot de voiture Transformers Takara Tomy Masterpiece MP-39 + Spinout Diaclone sera au prix de 114,99 $. Les pré-commandes semblent être arrêtées le 20 mai, alors faites vite avant qu'il ne soit trop tard et vous pouvez les trouver ici.































« Diaclones, roll out! Diaclones? Le nouveau Transformers Takara Tomy Masterpiece MP-39 + Spinout est là pour rendre hommage au prédécesseur rouge Diaclone de Sunstreaker. L’inspiration Diaclone pour Spinout a été la première version Diaclone de la sous-ligne Car Robots, dont vous verrez la mention sur la plaque d’immatriculation du mode véhicule: CR 01. Entièrement articulée et hautement articulée, cette figurine Spinout est vendue au Japon, avec son emballage d’origine et des instructions en japonais. Comprend MP-39 + figurine Spinout, 3 accessoires blaster et rétroviseur latéral de rechange. «

Produit Takara Tomy authentique vendu au Japon, avec emballage d’origine et instructions en japonais

La figure représente le spinout du sauveteur d’assaut

Collection premium

Entièrement articulé et hautement articulé

Mode alt Lamborghini Countach LP500S sous licence

Conversion du mode robot au mode Lamborghini Countach LP500S

Rend hommage au prédécesseur Diaclone de Sunstreaker, la première version Diaclone de la sous-ligne Car Robots, qui est mentionnée sur la plaque d’immatriculation du mode véhicule: CR 01

Comprend des détails Countach LP500S classiques comme des conduits NACA, des portes à ciseaux, un aileron arrière et des phares escamotables

Peut afficher avec ou sans ventilateur de suralimentation

