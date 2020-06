Transformers 7: Every Detail – Date de sortie, distribution, [Plot] et autres informations que vous devez savoir!

– – –

Mises à jour de Transformers 7: La franchise de films Transformers a fait un défaut exceptionnel à Hollywood au cours des deux dernières décennies. Avec un total combiné de 4,9 milliards de dollars (7,6 trillions AUD) dans le box-office mondial pendant plus d’une décennie, il a acquis une renommée.

Au contraire, les deux dernières émissions de la franchise n’ont pas acquis les bénéfices colossaux sur lesquels Transformers se joint à sa renommée. La franchise de films est prête à faire son retour et cette fois sur grand écran.

Transformers 7: date de sortie

Paramount, en association avec Hasbro, a prévu de planifier la sortie de Transformers 7 le 24 juin 2022. Le tout nouveau film Transformers à venir n’a pas encore son propre titre. Et, ses acteurs et membres d’équipage continuent d’être confirmés. Cependant, le rapport montre également que quelques autres projets Transformers sont actuellement en préparation.

Selon certains rapports, les scénaristes accomplis et compétents James Vanderbilt et Joby Harold ont écrit des scripts individuels pour filmer Transformers 7 dans la dernière direction. La déclaration affirme également que Bumblebee, un film dérivé de Transformers, sera également présenté avec une suite.

De plus, la dernière série animée intitulée Transformers: War for Cybertron va sortir sur Netflix. Les cinéastes mentionnent que le spectacle d’animations instituera peut-être une nouvelle conception de bande dessinée à la franchise Transformers.

Transformers 7: Plot

Hypothétisant le scénario, Paramount se charge de faire dans Transformers 7 sera maladroit et problématique car les deux films ont le calibre qui leur permettrait de s’adapter. Produire un nouveau film inexactement dans le monde similaire au premier film de Bumblebee s’appuiera sur la victoire du film de 2018.

De plus, la conclusion du premier film Bumblebee a mis en place une suite possible. C’est comme Optimus Prime venant avec Autobots avec lui sur Terre. D’un autre côté, un film Beast Wars pourrait faire penser au public des films Transformers de Michael Bay.

Pour les adultes qui grandissent dans les années 90, la bataille, y compris les Predacons et les Maximals, ne sera le souvenir de personne. Cela fait plus d’une décennie que Paramount lance la toute première modification en direct des Transformers.

Il semble qu’aujourd’hui soit le moment idéal pour plonger dans la génération Beast Wars. En regardant les dates de lancement du film de l’été 2022, Transformers 7 sera mis en avant-première trois semaines après The Flash. Cela pourrait avoir une semaine d’avance sur le film d’animation Pixar suggéré et quelques semaines sur Captain Marvel 2.

