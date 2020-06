Transformers 7 Date de sortie, tracé, détail de la remorque

– – –

Mises à jour de Transformers 7: The Transformers est le film préféré de tous les temps qui nous a donné de nombreux films l’un après l’autre. Ce film est un morceau de notre jeunesse. Les combats, les explosions et les actions graves nous entraînent dans un monde inconscient d’imagination et de génialité.

Les cinq films de cette émission sont The Last Knight en 2017, Revenge of the Fallen en 2009, Dark of the Moon en 2011, Age of Extinction en 2014 et Transformers sortis en 2007. Tous avaient une note moyenne. Néanmoins, le public a été impressionné par le sixième. C’était l’un des films.

Date de sortie de Transformers 7:

Le public saura que Transformers 7 devait avoir son siège en 2019. Cependant, en raison de certains scénarios inhabituels, la date est repoussée.

Le public a été déçu car il n’y a eu aucune mise à jour sur la sortie de la suite. Mais Paramount, avec Hasbro, a déclaré qu’il serait sorti d’ici juin 2022.

Le casting de Transformers 7:

À ce stade, aucune information n’a été donnée sur le casting. Inévitablement, nous pourrions voir la distribution précédente jouer ses rôles principaux d’origine en tant qu’Optimus Prime, etc. Le casting ne peut être révélé que dans la production du film commence bientôt.

La parcelle

«Transformers The Last Knight», qui est le septième film, nous montrera qu’Optimus Prime se familiarisera avec son point de départ et sa province de Cybertron. La présentation Unicorn était le résultat d’une mauvaise orientation de Quintessa. Bien que les pensées de Quintessa et de la Licorne soient contradictoires, la terre sera coincée au milieu d’un combat de monstres intergalactique entre les deux Titans.

Transformers 7 nous montrera le retour des célèbres robots extraterrestres, qui ont gâché l’humanité avec la guerre horrible et entraîner des conséquences. C’est l’inclusion de gens ordinaires qui s’est avérée décisive dans la bataille avec différents envahisseurs qui ont volé sur la planète Terre à partir de différentes planètes.

