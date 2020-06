Transformers 7: date de sortie, distribution et intrigue expliqués!

– – –

Transformers est l’une des séries les plus longues et les plus réussies de tous les temps. Les films sont très populaires et les fans semblent excités avant la sortie de chaque partie de celui-ci. Inspirés des films, les jouets Transformers sont également très connus des adolescents. Transformers marque pour être l’une des séries légendaires. Bonne nouvelle pour les fans, la franchise Transformers est de retour avec son septième film. Découvrez tous les détails!

Date de sortie de Transformers 7:

La franchise Transformers est de retour avec sa septième édition de la série intitulée Transformers: The Rise of the Unicorn. L’excitation est au sommet pour la septième partie du film. La série des Transformers a commencé le 3 juillet 2007 et la sixième édition, c’est-à-dire Bumblebee, est sortie le 21 décembre 2018.

Pour Transformers 7, aucune date de sortie officielle n’a été publiée. Cependant, en raison de la situation actuelle de la pandémie, le film n’est pas attendu très bientôt. Il est également prévu que le film ne sortira pas en 2020. Transformers 7 pourrait être attendu au plus tard en 2021.

Le casting de Transformers 7:

Les téléspectateurs ont attendu avec impatience de connaître le casting. Malheureusement, aucun casting n’a été officiellement publié jusqu’à présent. Cependant, nous vous informerons de la distribution dès que nous recevrons les informations.

L’intrigue attendue des transformateurs: la montée de la licorne:

Dans la partie 6, Optimus Prime a découvert l’état de Cybertron et des informations sur sa source. Dans la partie 7, le scénario devrait tourner autour du dernier chevalier. De plus, la trahison de Quintessa est très importante et pourrait être davantage mise en évidence dans la prochaine édition.

La bande-annonce de Transformers 7:

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour le film. La bande-annonce pourrait être attendue quelques semaines avant la sortie du film.

Pour d’autres mises à jour, restez connectés!

