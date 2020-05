Tranche d’Alton Brown Genius

Un gâteau célèbre, une mort mystérieuse et une liste d’ingrédients: bienvenue dans l’épisode de Cooking Channel de cette semaine Good Eats: Rechargé. Dans la version éditée de l’épisode 83 (« Un gâteau sur chaque assiette »), Alton Brown décrypte le mystère de ce qui se passe réellement à l’intérieur du délicieux gâteau doré jaune « facile à faire ». Maintenant, si vous êtes comme moi et surtout si vous avez des enfants qui crient du GÂTEAU comme s’il était instinctif et doit être consommé quotidiennement, vous vous aventurez probablement dans l’allée du supermarché et sélectionnez l’une de ces boîtes à gâteaux faciles à cuire.

La couleur préférée de mes filles est le rose (pour être honnête, quelle que soit la couleur, elles ont toutes le même goût pour moi), ajoutez de l’eau (œufs et beurre) si vous voulez être fantaisie, jetez-la dans un plateau en aluminium quatre pour un dollar, sautez dans le four et écoutez nos enfants hurler « Hurrah » alors qu’ils vous poussent dans la cuisine pour avoir leur première bouchée (oui, alors qu’il fait encore très chaud). Personnellement, je ne suis pas vraiment un boulanger, mais oui, même moi, j’ai abordé le gâteau jaune à partir de zéro. Je vais ne pas, cependant, reconnaissez l’échelle des résultats. D’accord, c’était un 4 (sur 10), alors disons simplement que les fruits de mer sont plus mon fort.

Alors que Brown des premières années effectue une autopsie sur un vieux gâteau pour vérifier le contenu et les raisons possibles de la mort mystérieuse des mamies, nous apprenons que tout ce qui entre dans un gâteau renforce, attendrit, sèche, met en humidité ou ajoute de la saveur . Comme d’habitude, j’ai oublié ce que nous faisions. Côtes de porc? Non, attends, je suis de retour! Gâteau! Oh mon Dieu, Brown parle d’équilibre. Je m’attendais à ce que faire cette recette puisse impliquer un processus technique, impliquant toujours de la précision et nécessitant une armée de boulangers professionnels (peut-être que je devrais en enrôler quelques-uns et les garder en réserve).

Bien sûr, l’échelle numérique sort ainsi que les conversions mathématiques déclenchant des flashbacks vers ce D que j’ai obtenu en calcul. Pour faire le gâteau le plus exceptionnel et le plus moelleux, mélangez les ingrédients (après les avoir mesurés: 342g de farine, 295g de lait, 228g de beurre, 14g de levure chimique) puis sentez-vous libre de commencer à vous sentir dépassé. Tous les ingrédients sont mélangés de manière rituelle (suis-je le seul à penser que Brown ferait un tueur en série exceptionnel?) Et sauté dans le four à 350 degrés. N’oubliez pas d’utiliser uniquement des moules à gâteaux en aluminium (pas de spoilers mais certainement bon à savoir) et bien sûr, retournez-les quand ils ont fini pour les laisser reposer pendant une heure. À cette heure, mon enfant consommerait le gâteau entier et les miettes restantes. Enfin, n’oubliez pas le glaçage et profitez-en. Tout ce qui en reste.

