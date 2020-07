Trainwrecks a fait don de plus de 250000 $ en sous-marins sur Twitch

Trainwrecks était en mission pendant son stream aujourd’hui pour prouver qu’il est plus généreux que les gens ne le prétendent.

Après qu’un message ait été publié sur les réseaux sociaux calculant qu’il avait donné plus de sous-marins talentueux que n’importe quel compte sur Twitch, les gens ont rapidement essayé de détourner sa perception de générosité en affirmant qu’il en donnait une grande partie à sa propre chaîne. Mais après avoir passé une grande partie de son temps en streaming à additionner chaque sous-marin qu’il a doué sur Twitch, Trainwreck a calculé qu’il avait dépensé 263187,39 $ en sous-marins doués pour les chaînes Twitch depuis novembre 2017.

Voyant une statistique suggérant que 21 000 de ses sous-marins doués sont allés vers sa propre chaîne, Trainwrecks a déclaré qu’environ 105 000 $ avaient été donnés aux téléspectateurs de son chat. Mais une part nettement plus importante de ses sous-marins donnés, environ 158 000 $, est allée à d’autres streamers.

«Je savais que mon numéro sur les autres chaînes était plus élevé que le mien», a-t-il déclaré. «Je voulais juste clarifier pour tout ce que tu as de la merde, de la bite à sucer, à regarder la haine, qui a pris ces statistiques et a essayé de me chier d’une manière ou d’une autre en disant que c’est égoïste.

Trainwrecks a déclaré que le montant qu’il avait donné depuis novembre 2017 n’était en aucun cas admirable. Le montant d’argent qu’il a donné aux gens sur Twitch n’est pas financièrement responsable.

Bien que faire un don à des streamers ou à des sous-marins puisse sembler une chose admirable à faire sur le moment, si vous le faites autant que Trainwrecks l’a fait, cela pourrait vous causer des ennuis si vos finances ne sont pas en ordre.

De plus, Trainwrecks semblait presque contrarié qu’il ait même passé le temps à faire tous ces calculs parce qu’il savait que cela le montrerait donner plus aux autres qu’à sa propre chaîne. En essayant de prouver un point, il a peur que cela soit considéré comme «jubilatoire» et que cela ne soit pas perçu comme lui essayant de réfuter les gens qui sont haineux.

Indépendamment de ce que sont vraiment ses motivations, le numéro n’est pas du genre à se moquer. Le montant qu’il a donné en moins de trois ans est nettement plus élevé que ce que le revenu médian des ménages aux États-Unis serait dans le même laps de temps.

