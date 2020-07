«Tragedy by the Sea»: un terrible incident qui a changé à jamais la vie d’un couple, 1955

Le matin du 2 avril 1954, le photographe du Los Angeles Times John Gaunt se prélassait dans la cour avant de sa maison en bord de mer à Hermosa Beach quand il a entendu un voisin crier: «Il se passe quelque chose sur la plage! Instinctivement, Gaunt attrapa son appareil photo Rolleiflex et se précipita pour voir un couple horrifié se serrant l’un contre l’autre.

Sur le rivage, avec des vagues déferlantes en toile de fond, se tenait un jeune couple, M. et Mme John McDonald. Alors qu’ils avançaient, puis reculaient, s’accrochant l’un à l’autre, leur langage corporel raconta à Gaunt une histoire qui lui serra l’estomac. Il s’est rendu compte que quelqu’un devait être perdu et il a pris une photo à deux cents mètres de distance.

Ce n’est qu’alors qu’il a appris que quelques instants auparavant, Michael, le fils du couple, âgé de dix-neuf mois, jouait le long du rivage. Les vagues, soudainement agressives, ont tendu la main et ont pris l’enfant des bas-fonds. Malgré les efforts de va-et-vient des parents impuissants, il n’y avait rien d’autre à faire que d’attendre. Plus tard dans la journée, le corps de l’enfant a été retrouvé sur la plage à un kilomètre et demi.

La photographie intitulée «Tragedy by the Sea» est apparue en première page du Times le lendemain. L’image a remporté le prix Pulitzer 1955 pour la photographie de presse; le comité Pulitzer a qualifié la photo de «poignante et profondément émouvante». Mais pour Gaunt, l’image était difficile à supporter au début, a rappelé sa fille dans la nécrologie de Gaunt au Times 2007 par l’écrivain Jon Thurber:

«… L’image était difficile pour lui au début. Elle a noté qu’il n’avait que 31 ans lorsqu’il a pris la photo et qu’il avait une fille de 3 ans à la maison. Le couple sur la photo vivait localement et, bien que Gaunt ne les connaissait pas, il connaissait des gens qui le savaient…

Au cours de ses années au journal, Gaunt, qui était connu sous le nom de Jack, a principalement travaillé comme photographe de nuit, arrivant à 15 ou 16 heures et restant après minuit. Il appréciait particulièrement le défi de couvrir les incendies, se souvient sa fille…

La publication des employés du Times de juin 1955, Among Ourselves, rapportait comment Gaunt avait entendu les nouvelles du 2 mai 1955:

Noté du prix Pulitzer par le journaliste Ted Sell, qui l’avait repéré sur le télétype, la première réaction de Gaunt fut: «Mon Dieu, les gars, je dois m’asseoir.» Il avait imprimé des photos dans le laboratoire photo éditorial lorsque Sell lui avait apporté la nouvelle. Jack était incrédule au début et voulait lui-même voir le fil de copie.

Quelques instants plus tard, le rédacteur en chef LD Hotchkiss et le rédacteur en chef de la ville Bud Lewis sont entrés pour lui donner des félicitations officielles. La majeure partie du département éditorial était là aussi. Au milieu de tout le tapage, Jack annonça calmement: «Je suis malade dans mon intérieur.

(Crédit photo: John Gaunt / Los Angeles Times).