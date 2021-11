Tragédie d’Astroworld : les 2 points importants sur lesquels enquêtent les autorités

Après l'”avalanche humaine” survenue lors du concert du rappeur Travis Scott au festival Astroworld au Texas, la police va examiner les principales causes de ce phénomène et ce qui aurait pu être fait pour éloigner les fans du danger.

Betanews vous rappelle les faits : dans la nuit du vendredi 5 novembre, la foule était si compacte que lorsque les gens ont été poussés sur la scène, certains ont été écrasés les uns contre les autres, au point de ne plus pouvoir respirer et de s’évanouir.

En conséquence, les autorités locales vont lancer une enquête sur ce qui a conduit à la tragédie du festival de musique, créé et organisé par le compagnon du mannequin Kylie Jenner. Ils examineront les vidéos de la scène et évalueront la façon dont le lieu a été aménagé.

Il y avait environ 50 000 personnes au festival Astroworld, pendant le spectacle de Travis Scott.

Ils tenteront de répondre aux questions suivantes : “Qu’est-ce qui a causé, d’une part, le problème de la foule et, d’autre part, ce qui a empêché les gens de s’échapper de cette situation”, a révélé samedi le chef des pompiers de Houston (Texas), Sam Pena.

Les divisions des homicides et des stupéfiants de la police de Houston sont également impliquées dans l’enquête, bien qu’elle ne soit pas traitée comme une enquête criminelle, a déclaré la police.

“Nous examinons certainement toutes les séquences vidéo, nous parlons aux témoins, nous parlons aux organisateurs de l’événement”, a déclaré le maire de Houston, Sylvester Turner, à CNN.

Un policier aurait été drogué pendant le festival Astroworld

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré lors d’une conférence de presse que le personnel médical du festival Astroworld a signalé qu’un agent de sécurité s’était vu administrer du Narcan après avoir tenté de maîtriser un participant.

“Un agent de sécurité nous a rapporté, selon le personnel médical qui l’a soigné hier soir, qu’il a tendu la main pour retenir ou attraper un citoyen et qu’il a senti une piqûre d’épingle dans son cou”, a déclaré M. Finner.

Le personnel médical a examiné l’agent de sécurité inconscient et lui a administré du Narcan, un traitement d’urgence pour les overdoses d’opioïdes, a déclaré Finner lors de la conférence de presse. Là, le personnel médical a remarqué une perforation dans le cou de l’individu.

“Il y a beaucoup de récits qui circulent en ce moment. Beaucoup d’entre eux. Nous vous demandons simplement de nous donner le temps de mener une enquête appropriée”, a déclaré Finner.

Lorsque des personnes sont réanimées avec du Narcan, une analyse toxicologique est rarement effectuée, ce qui rend difficile la vérification de ce qui s’est passé exactement. C’est ce qu’explique Peter Davidson, professeur associé de médecine à l’université de Californie, à San Diego, et spécialiste des overdoses.

Davidson a convenu qu’il est “assez peu probable” que l’agent de sécurité ait reçu une injection de drogue.

“Si cela se produisait, ce serait étonnamment rare. Ce n’est pas typiquement la façon dont les gens s’attaquent les uns aux autres”, a ajouté Davidson à Insider.

La déclaration de Travis Scott

“Mes prières vont aux familles et à toutes les personnes touchées par ce qui s’est passé au festival Astroworld”, a déclaré le rappeur et compagnon de Kylie Jenner via Instagram. Il a déclaré qu’il était “déterminé à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin” et a offert son “soutien total” au service de police de Houston.

Il a également souligné que la sécurité du public derrière lui est la priorité : “Si je peux distinguer quelque chose qui se passe, j’arrêterais le spectacle et je les aiderais. Je suis dévasté et je n’aurais jamais pu imaginer qu’une telle chose puisse arriver. Je vais faire tout ce que je peux pour vous tenir au courant de ce qui se passe.