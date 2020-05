Tracee Ellis Ross chante la chanson High Note – / Film

Tracee Ellis Ross vient de la lignée Supremes, mais l’actrice a travaillé dur pour se démarquer de sa mère superstar de la musique, Diana Ross. Mais elle canalisera un peu de sa mère avec la prochaine dramatique en milieu de travail The High Note, réalisé par Tard dans la nuit réalisateur Nisha Ganatra. Dans The High Note, Ross joue la légendaire diva pop Grace Davis, qui aspire à faire plus que des résidences à Vegas et des performances de ses plus grands succès. Avec l’aide de l’ambitieuse assistante Maggie (Dakota Johnson), elle décide d’enregistrer un nouvel album. Focus Features a sorti une des chansons interprétées par la diva fictive de Ross dans The High Note, dans laquelle elle canalise un peu de la diva de la vie réelle à laquelle elle est liée.

The High Note Song: Love Myself

C’est incroyable de se rappeler que The High Note mettra en vedette les débuts de Ross dans un long métrage, car l’actrice sonne comme si elle le faisait depuis des années dans la nouvelle chanson, « Love Myself ». Une ballade de pouvoir teintée de R&B, le personnage de Ross, Grace Davis, chante l’amour-propre et la confiance en soi, probablement inspirés par sa relation avec son assistante Maggie – une relation que j’ai hâte de voir jouer à l’écran dans The High Note.

Ganatra m’a impressionné avec la dramatique de Mindy Kaling Tard dans la nuit, qui a mis en lumière la riche relation entre l’animateur cynique de Thompson en fin de soirée et l’aspirant comédien de Kaling. C’est une dynamique que Ganatra semble répéter avec The High Note, mais je ne me plains pas – nous avons besoin de quelques drames supplémentaires sur les relations compliquées entre les femmes. L’ajout de la relation de Ross au monde de la musique est également un plus, bien que Ross ait dit qu’elle ne s’est pas inspirée de la vie de sa propre mère tout en incarnant son personnage de diva pop.

« En toute honnêteté, rien de tout cela n’est tiré du monde que je connais d’être l’enfant de ma mère », a déclaré Ross dans une interview à propos de The High Note récemment. «La seule chose, c’est que j’ai toujours rêvé de pouvoir chanter. Mais ce personnage a été si magnifiquement et merveilleusement écrit, et l’histoire n’a vraiment rien à voir avec les choses que je sais de l’expérience de ma mère. À part le fait qu’il y a une vraie humanité à cette femme et qu’elle n’est pas une diva mince comme du papier que le monde peint généralement des femmes plus grandes que nature. C’est une vraie personne. «

The High Note premières à domicile sur demande à partir de vendredi, 29 mai 2020.

L’histoire de Grace Davis, une superstar dont le talent et l’ego ont atteint des sommets incroyables, se déroule dans le monde éblouissant de la scène musicale de Los Angeles. Maggie est l’assistante personnelle surmenée de Grace qui est coincée à faire des courses, mais aspire toujours à son rêve d’enfance de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace lui propose un choix qui pourrait changer le cours de sa carrière, Maggie et Grace proposent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.

