Toyota Urban Cruiser est le nom le plus récent du segment des SUV de moins de 4 m!

Toyota nommera très probablement sa version de la Vitara Brezza en tant que «Urban Cruiser» à utiliser sur la plaque signalétique du Land Cruiser et sur la crédibilité et les capacités qu’elle apporte.

On sait déjà que Toyota sortira bientôt une version de Vitara Brezza conçue par badge dans le cadre de la coentreprise de partage de produits entre Maruti Suzuki et Toyota. Maintenant, nous avons appris que ce VUS de moins de 4 m de Toyota sera probablement appelé «Urban Cruiser». Un très joli nom, nous devons le dire et tout à fait approprié à la gamme Toyota.

Le SUV Toyota de moins de 4 m sera très probablement appelé Urban Cruiser en Inde (Toyota Raize utilisé à des fins de représentation uniquement).

Nous pensons que l’origine de ce nom réside dans l’héritage de la Toyota Land Cruiser. C’est un produit très important dans la gamme mondiale de Toyota et en fait, le nom du Land Cruiser est si bien établi qu’il est même utilisé comme préfixe sur le Land Cruiser Prado. Le «Cruiser» au nom d’Urban Cruiser est censé établir que ce SUV provient d’une longue et distinguée gamme de véhicules tout-terrain Toyota et qu’il appartient à la même famille.

Le nom insuffle naturellement beaucoup de pedigree et de capacité dans la voiture qui vient avec ce surnom. Bien que le Toyota Urban Cruiser ne tirera rien directement de la famille des Land Cruiser, il sera soutenu par une plate-forme qui est elle-même très résistante. La plate-forme Vitara Brezza de Maruti Suzuki a été construite et conçue pour être vendue en Europe et elle est également conforme aux normes de crash-tests là-bas. En fait, il a donné une cote de sécurité de 4 étoiles par Global NCAP et bien que ce ne soit pas le dernier mot en matière de sécurité, c’est généralement une bonne indication en soi.

Comme nous l’avons déjà dit, ce SUV à venir ne tire rien de la famille des Land Cruiser, et certainement pas des capacités tout-terrain également. Bien que le SUV compact dispose d’une bonne quantité de garde au sol et peut prendre un peu de terrain accidenté, il est certainement destiné à la ville et c’est là que le terme «urbain» entre en jeu. Le nom fonctionne en fait très bien et semble synonyme d’un SUV Toyota. Nous attendons du public indien un accueil positif pour ce nouveau nom.

Un fait intéressant à noter est que ce n’est pas la première fois que Toyota utilise le nom «Urban Crossover» pour un SUV ou un crossover. Il a déjà été utilisé sur un multisegment vendu en Europe et au Japon. De plus, cette fois, ce ne sera pas seulement un changement de badge comme nous l’avons vu avec la Glanza. Bien qu’il n’y ait pas de changement de tôle, les parties souples telles que les pare-chocs avant et arrière seront définitivement modifiées pour un look plus Toyota. Il pourrait également y avoir des révisions mineures aux phares et nous nous attendons également à voir des changements importants à l’intérieur ainsi qu’avec différents schémas de couleurs, graphiques et panneaux de garniture. Toyota devrait lancer l’Urban Cruiser fin juillet ou début août, selon le moment où nous pourrons surmonter la crise actuelle des coronavirus.