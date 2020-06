Toyota produit 4,5 millionième voiture britannique – Africadaidly

Le redémarrage de la fabrication dans l’usine automobile de Toyota au Royaume-Uni a vu l’usine produire son 4,5 millionième véhicule.

Le modèle phare, une Toyota Corolla hybride à hayon, est sorti de la chaîne de production de l’usine Burnaston du géant japonais dans le Derbyshire.

La production a repris le 26 mai après une fermeture temporaire en raison de la pandémie de Covid-19. Les installations et les processus ont été révisés pour assurer la santé et la sécurité de tous les membres du personnel et des visiteurs du site.

Toyota Manufacturing UK (TMUK) complète une voiture toutes les 89 secondes à Burnaston, soit 3 000 véhicules par semaine et en moyenne 150 000 par an.

Sur ce total, près de 90% sont exportés vers les marchés étrangers, principalement en Europe, et la référence Corolla est un modèle à conduite à gauche, en route vers un client en Pologne.

«Le fait de voir notre 4,5 millionième voiture sortir de la chaîne donne à tout le monde chez TMUK un sentiment de fierté dans ce que nous avons accompli en près de 30 ans de fabrication de haute qualité», a déclaré Jim Crosbie, directeur général de TMUK.

«Il symbolise également le grand engagement et l’esprit d’équipe de tous nos membres pour surmonter les défis auxquels nous avons été confrontés et assurer notre avenir en tant qu’entreprise compétitive et hautement efficace.»

TMUK construit des voitures en Grande-Bretagne depuis 1992, lorsque l’usine de Burnaston est devenue le premier centre de fabrication de Toyota en Europe. Aujourd’hui, c’est le centre de production européen des modèles Corolla Hatchback et Touring Sports. Son usine sœur à Deeside, au nord du Pays de Galles, fabrique des moteurs pour le système d’alimentation hybride de 1,8 litre de Toyota.

En plus de ses propres effectifs de plus de 3 100 personnes, les activités de TMUK soutiennent des milliers d’emplois supplémentaires via son vaste réseau de fournisseurs au Royaume-Uni.