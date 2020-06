Toyota Innova et Maruti Suzuki Swift ont maintenant 15 ans!

Cette année, Toyota Innova et Maruti Swift ont accompli 15 ans de leur existence sur le marché indien, un exploit majeur pour les deux voitures.

Maruti Suzuki s’est réunie et a commencé ses manches en Inde en 1983. Certaines de leurs premières voitures, notamment les Maruti 800, 1000, Zen, Esteem et WagonR. À l’exception d’Esteem, tous étaient très simples à regarder. Ils étaient tous pratiques mais pas du tout à voir. Puis en 2005, quelque chose de grand est venu de l’entreprise.

En 2005, Maruti Suzuki a lancé la Swift à hayon. Son design était quelque chose d’unique et de sportif à l’époque. Certains pourraient même dire en avance sur son temps. À un prix abordable, il est venu avec un moteur humble mais énergique et une efficacité énergétique décente. En mai de cette année, Swift a accompli 15 ans en Inde.

Pas seulement Swift, mais une autre voiture qui a changé le marché automobile indien a été lancée en 2005. Après avoir connu un énorme succès avec Corolla et Qualis, Toyota a opté pour quelque chose de pratique et de haut de gamme. Au prix de Rs 7 Lakh, ce n’était pas si abordable en 2005. Cependant, sa popularité ne semblait pas faire un peu baisser le prix.

Toyota Innova a été lancée en février 2005 uniquement pour établir une référence pour tous les monospaces. Il était si populaire que pendant plus de 5 ans, il n’y a eu aucune mise à jour pour l’Innova. Pourtant, c’était l’une des voitures les plus vendues de l’époque. Le monospace était très premium avec des jantes en alliage, des intérieurs beiges, des inserts en faux bois, des airbags doubles, de l’ABS et un climatiseur très puissant.

Les deux voitures fonctionnent toujours bien, étant les plus populaires de leur segment. De nombreux acheteurs ont toujours la Swift de première génération avec une version modifiée ou non dans cet excellent état. De l’autre côté, il y a le même scénario. De nombreux acheteurs l’utilisent toujours comme chauffeur quotidien et cela sans aucune plainte.

Tout comme Swift et Innova, de nombreuses voitures ont terminé plus de 10 décennies sur le marché. Il existe également quelques voitures de plus de 15 ans, dont la Maruti WagonR. La qualité durable fait de Toyota, ainsi que de Maruti, un choix pour les acheteurs qui souhaitent garder leurs voitures pendant plus de 10 ans.