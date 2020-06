Toyota India ferme à nouveau ses installations après que 2 employés ont testé Covid-19 positif

Malgré les mesures de précaution, deux employés de l’usine Toyota de Bidadi Karnataka ont été testés positifs pour COVID-19, après quoi le constructeur automobile a dû fermer à nouveau l’usine. Les concessionnaires et centres de services restent cependant opérationnels.

Alors que le pays commençait à s’ouvrir et que les entreprises reprenaient, Toyota Inde a été frappé par un revers majeur. Toyota Kirloskar Motors a dû de nouveau fermer son usine de Bidadi au Karnataka après que deux de leurs employés ont été testés positifs pour COVID-19. La dernière visite de ces deux employés a eu lieu le 7 juin et le 16 juin, respectivement. Toyota venait de reprendre ses activités le 26 mai 2020 après avoir été fermée pendant deux mois depuis l’imposition du verrouillage à l’échelle nationale en mars 2020.

Toyota ferme à nouveau l’usine de Karnataka après que deux employés ont été testés positifs pour COVID-19.

Plus tôt, Toyota a publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré qu’ils avaient pris toutes les mesures de précaution pour assurer une distanciation sociale et qu’ils dirigeaient même l’usine avec une main-d’œuvre limitée. L’action rapide au nom de Toyota pour fermer à nouveau l’usine pour empêcher une nouvelle propagation est cependant louable. Toyota devient également le troisième constructeur automobile après Hyundai et Maruti Suzuki dont les employés ont été testés positifs au COVID-19 après avoir repris leurs activités à la fin du mois dernier. Les autres fabricants n’ont cependant pas fermé leurs usines.

Dans un communiqué, Toyota Kirloskar Motor a déclaré: «Dans un premier temps et grâce à une recherche de contacts appropriée, TKM a commencé à identifier tous les employés qui peuvent avoir eu un contact principal ou secondaire avec les employés infectés pour le traitement nécessaire et la quarantaine si nécessaire, et est en contact avec les autorités locales. Les opérations de l’usine TKM ont déjà été temporairement suspendues afin que la désinfection requise puisse être effectuée dans l’usine. »

«TKM a également étendu tout le soutien nécessaire aux employés infectés pour le traitement médical ainsi que les procédures de quarantaine. L’entreprise est en contact avec les familles des employés infectés afin de les aider à gérer cette situation avec soin et sans complications supplémentaires. Considérant la sûreté et la sécurité de ses employés et de toutes ses parties prenantes comme sa première priorité à l’esprit, TKM continuera à prendre toutes les mesures préventives et correctives possibles pour faire face à l’évolution de la situation et à travailler en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes, y compris les autorités statutaires compétentes », il a ajouté plus loin.

Bien que l’usine ait été fermée, les opérations chez le concessionnaire et les centres de service restent inchangées pour Toyota. Toyota a repris ses ventes et ses points de service le mois dernier à travers le pays et a même lancé des offres spéciales sur les nouvelles voitures et les packs de services pour juin 2020. Toyota a également coopéré avec les autorités locales pour lutter contre la crise du COVID-19 et a même fait don d’un mobile Unité médicale de l’Institut indien des sciences récemment pour aider à accélérer les tests COVID-19 au Karnataka.