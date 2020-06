Toyota Glanza et Yaris peuvent être achetées avec de grandes remises pour juin!

Toyota offre des remises exceptionnelles sur la Glanza et la Yaris pour le mois de juin, ce qui comprend une remise en espèces et des bonus d’échange. Des réductions supplémentaires peuvent être utilisées par les employés de première ligne de Covid-19.

Au début de cette Toyota, les prix de tous leurs véhicules ont augmenté de manière variable et le constructeur accorde désormais plusieurs remises sur leurs voitures. Toyota offre d’excellents rabais et avantages sur la berline Glanza et la berline Yaris pour le mois de juin. Toyota veut simplement augmenter les ventes et encourager les clients à acheter des voitures, même en ces temps sans précédent.

Toyota offre des rabais allant jusqu’à 32 500 roupies sur la Glanza pour juin.

La Toyota Glanza est offerte avec des réductions et des avantages d’une valeur allant jusqu’à Rs 47 500. Pour rompre cette offre pour vous, Toyota offre une remise en espèces forfaitaire de Rs 15 000 et un supplément de Rs 15 000 peut être utilisé comme bonus d’échange. En plus de cela, Toyota offre également aux travailleurs de première ligne de Covid-19 tels que les médecins, le personnel de police et les équipes de soins de santé une remise supplémentaire de 17 500 roupies en guise d’appréciation pour leurs efforts.

La Toyota Glanza est propulsée par un moteur à essence de 1,2 L à aspiration naturelle qui produit 83 ch et 113 Nm de couple maximal. Les options de transmission comprennent une boîte manuelle à 5 vitesses ou une boîte de vitesses CVT. Vous pouvez également opter pour la version hybride douce du même moteur qui prend la puissance jusqu’à 90 ch. Il a également le meilleur kilométrage de sa catégorie. La Glanza rivalise avec les goûts de la Hyundai i20, la Tata Altroz ​​et Maruti Suzuki Baleno.

Toyota offre des rabais allant jusqu’à Rs 72 500 sur la Yaris pour juin.

Arrivant maintenant à la Yaris, Toyota offre des rabais et des avantages allant jusqu’à Rs 72 500 sur la Yaris. La rupture de cette offre est similaire à celle de la Glanza. Il y a une remise en espèces fixe de 20 000 roupies et 20 000 roupies supplémentaires qui peuvent être utilisées comme bonus d’échange. Il y a aussi une réduction pour les travailleurs de première ligne de Covid-19 sur la Yaris, qui est un supplément de Rs 32 500 qui peut être utilisé.

La Toyota Yaris n’a en option qu’un seul groupe motopropulseur en Inde et c’est un moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre à aspiration naturelle qui produit 107 ch et 140 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses ou à une boîte automatique CVT. La Toyota Yaris se situe sur le marché des berlines de taille moyenne où elle rivalise avec des marques comme la Honda City, la Hyundai Verna, la Maruti Suzuki Ciaz, la Volkswagen Vento et la Skoda Rapid.