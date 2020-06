Toyota Glanza est plus coûteux de Rs 26 000; Encore moins cher que Maruti Baleno

Toyota a augmenté le prix de la Glanza jusqu’à 26 000 roupies, selon la variante. Voici l’intégralité de la liste de prix révisée.

Après avoir augmenté les prix d’Innova Crysta et de Fortuner, Toyota a maintenant augmenté les prix de Glanza et Yaris. Alors que la hausse des prix pour Glanza ne dépasse que 26 000 roupies, celle de la Yaris s’élève à 1,68 lakhs. Il s’agit de la première hausse de prix de la berline haut de gamme depuis son lancement l’année dernière.

Les prix de la Toyota Glanza commencent maintenant à Rs 7.01 Lakhs pour atteindre Rs 8.96 Lakhs (ex-showroom). Juste par quelques milliers, c’est encore moins cher que Maruti Baleno. Voici la liste de prix détaillée avec une hausse des prix selon les variantes.

Variantes Ancien prix Nouveau prix Différence GMT 6,98 lakh 7.01 lakh 3.000 G MT hybride doux 7.22 lakh 7.48 lakh 26 000 V MT 7,58 lakh 7,64 lakh 6 000 G CVT 8h30 lakh 8.33 lakh 3.000 V CVT 8,9 lakh 8,96 lakh 6 000

Si vous devez comparer les prix de Glanza et de Baleno, voici la liste.

Variantes Nouveau prix Variantes Baleno Prix GMT Rs 7.01 lakh Zeta MT Rs 7.02 Lakh G MT hybride doux Rs 7.48 lakh Zeta Mild Hybrid Rs 7.89 Lakhs V MT Rs 7,64 lakh Alpha MT Rs 7,65 Lakh G CVT Rs 8.33 lakh Zeta CVT Rs 8.34 Lakh V CVT Rs 8.96 lakh Alpha CVT Rs 8.97 Lakh

Comme vous pouvez le voir, entre la plupart des variantes, la différence de prix n’est que de Rs 1,000. Cependant, pour la variante hybride doux G et l’hybride doux Zeta, la différence de prix est d’environ 40 000 roupies. Le prix de départ de Baleno est de Rs 5,6 Lakhs, ce qui en fait certainement une meilleure proposition, mais si un acheteur veut opter pour des versions haut de gamme, il a le choix.

Il n’y a absolument aucune différence entre les deux sauf le badge sur les roues en alliage, la calandre et le coffre. Toyota Glanza et Maruti Baleno partagent les mêmes moteurs à essence 1,2 litre avec les mêmes options de boîte de vitesses. Les deux obtiennent également la même liste de fonctionnalités, dont certaines incluent un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces, une climatisation automatique, des phares à LED, une caméra de stationnement arrière, deux coussins gonflables avant et plus encore.