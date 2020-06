Toyota fait grimper les prix de presque tous les modèles d’un montant important

Toyota a augmenté les prix de presque tous les modèles à compter du 1er juin, avec des modèles comme l’Innova Crysta et Fortuner qui voient une randonnée d’environ un demi-lakh tandis que certaines variantes de la Yaris voient une hausse de plus de Rs 1 lakh.

Pas plus tard qu’hier, nous vous avons signalé que Toyota a augmenté le prix du SUV Fortuner de Rs 48 000. Maintenant, nous avons appris que la hausse des prix ne concernait pas seulement le Fortuner, mais la plupart des voitures et des VUS de la gamme du fabricant ont été effectués. Ces modèles incluent la Glanza, la Yaris, l’Innova Crysta, l’Innova Touring Sport et la Fortuner et la randonnée a pris effet le 1er juin 2020. Cependant, des modèles comme l’hybride Camry et la Vellfire ne sont pas affectés par la hausse des prix.

Toyota augmente considérablement les prix de presque tous ses modèles.

Dans un communiqué officiel, Toyota a déclaré: «Toyota Kirloskar Motors annonce le réalignement des prix sur tous nos modèles avec une hausse de 1 à 2%. Cette augmentation est nécessaire pour récupérer partiellement l’augmentation substantielle du coût de BS6 et les coûts d’intrants plus élevés en raison de la faiblesse du taux de change. Pendant ces périodes de test, nous nous sommes efforcés d’absorber les augmentations de coûts par le biais de nos efforts internes et seule une partie minimale a été reflétée sur les prix. L’augmentation de prix est effective à partir du 1er juin 2020. »

Ces randonnées ne représentent pas seulement une augmentation minimale de quelques milliers mais s’étendent jusqu’à plus d’un demi-lakh. Par exemple, les variantes diesel de la Toyota Innova Crysta et de l’Innova Touring Sport voient une randonnée allant de Rs 30,000 à autant que Rs 61,000. Pendant ce temps, le prix des versions essence de ces deux modèles a été augmenté dans la gamme de Rs 30,000 à Rs 44,000 selon la variante.

Les prix de la Toyota Innova Crysta varient donc désormais entre Rs 15,66 lakh et Rs 23,63 lakh. Pendant ce temps, la variante Touring Sport, les prix varient désormais de Rs 19,53 lakh à Rs 24,67 lakh. Quant au Fortuner, le SUV pleine grandeur voit une hausse de Rs 48 000 dans toutes les variantes, indépendamment de l’essence ou du diesel. Les prix du Fortuner commencent donc désormais à Rs 28,66 pour la variante de base à propulsion arrière à essence et montent à Rs 34,43 lakh pour la variante haut de gamme à quatre roues motrices diesel-automatique.

Maintenant, pour les petites voitures de la gamme Toyota, la Glanza voit la moindre hausse de son prix avec un montant allant de Rs 3 000 à Rs 6 000. Avec des prix révisés, la Glanza est maintenant disponible de Rs 7,01 lakh à Rs 8,96 lakh. Quant à la berline Yaris, alors que la plupart des variantes voient une randonnée allant de Rs 10 000 à Rs 12 000, les versions J et G sont plus chères de Rs 1,68 lakh et Rs 1,2 lakh, respectivement. La Yaris est désormais au prix de Rs 8,86 à Rs 14,30 lakh. Tous les prix sont ex-showroom Delhi.