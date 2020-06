Toyota est-il vraiment à la hauteur du marché des SUV de taille moyenne en Inde?

Plusieurs rapports affirment que Toyota envisage une part dans l’espace SUV de taille moyenne en Inde, pour un concurrent probable à la Hyundai Creta et à la Kia Seltos. Découvrez ici ce qui pourrait être sur les cartes.

La tendance SUV est devenue si populaire en Inde qu’elle a même donné naissance à un tout nouveau segment dans le pays – le SUV sous-compact. Et maintenant, les VUS sous-compacts et les VUS de taille moyenne ont complètement éclipsé tous les autres segments du pays, même les berlines avec hayon, qui étaient autrefois un segment très populaire parmi les acheteurs de voitures indiennes. Si vous connaissez bien vos voitures, vous remarquerez que Toyota a été largement absent de ces deux segments de SUV jusqu’à présent. Toyota est l’un des plus grands constructeurs de masse du marché indien et leur absence dans ce segment était plutôt surprenante.

Les rapports indiquent que Toyota envisage enfin l’espace SUV de taille moyenne en Inde.

Eh bien, il s’avère que le constructeur automobile a enfin réalisé le potentiel du segment et aura bientôt sa propre offre dans l’espace SUV sous-compact et de taille moyenne. Le premier de ces deux sera le nouveau Toyota Urban Cruiser qui sera leur premier produit dans l’espace SUV sous-compact. Maintenant, l’Urban Cruiser est essentiellement une Vitara Brezza rebadgée dans le cadre du partenariat entre Toyota et Maruti Suzuki. Toyota dit cependant que l’Urban Cruiser aura sa propre identité unique et que ce ne sera plus le cas des Baleno et Glanza.

Mais alors que l’Urban Cruiser est déjà un produit confirmé, de nouveaux rapports affirment que Toyota envisage également une part dans l’espace SUV de taille moyenne, un concurrent pour la Hyundai Creta et la Kia Seltos. Il n’y a pas beaucoup de détails spécifiques sur ce que Toyota pourrait cuisiner, mais il y a beaucoup de spéculations sur ce que pourrait être le nouveau véhicule. Certains disent que Toyota pourrait soit apporter le C-HR ou le RAV4 de leur gamme internationale via la route CBU. Mais il n’y a pas une énorme possibilité pour ça.

En venant sur la route de la CBU, les prix de ces véhicules ont tendance à augmenter considérablement et ils deviennent des produits de niche avec des ventes limitées. Le C-HR a été récemment lancé en Chine à un prix équivalent de Rs. 24,22 lakh. Cela fait un rival direct pour les goûts du VW T-Roc ou du Skoda Karoq. Toyota ne peut cependant pas se permettre de jouer le même jeu dans ce segment sensible aux prix. Certaines autres spéculations disent que la Yaris Cross récemment dévoilée pourrait probablement être la réponse de Toyota pour le segment des SUV de taille moyenne.

La Yaris Cross est propulsée par un moteur à essence 3 cylindres de 1,5 L à aspiration naturelle qui développe 120 ch et 145 Nm de couple. Le moteur est même accouplé à un moteur / batterie électrique qui porte la puissance totale à 171 ch et 261 Nm de couple. Bien que cela convienne parfaitement au segment, certains spéculent même sur la Corolla Cross pour arriver en Inde. Il a récemment été espionné en Thaïlande. Étant donné que l’Inde et la Thaïlande ont des voitures assez identiques, cela pourrait également être une possibilité pour l’Inde. Il sera cependant un peu plus grand que le Yaris Cross et rivalisera alors directement avec les goûts du Harrier et du Hector. Quoi qu’il en soit, nous sommes très heureux de voir ce que Toyota propose pour marquer leur présence dans le segment des SUV de taille moyenne.