Toy Story 3: 9 faits fascinants sur les coulisses de la suite bien-aimée de Pixar

Plus tôt cet été, Toy Story 3 a fêté son 10e anniversaire. Il est difficile de croire que le troisième volet de cette trilogie animée révolutionnaire est maintenant à deux chiffres, en particulier avec Histoire de jouets 4 sorti seulement l’année dernière, mais c’est au grand honneur de Pixar qu’ils prennent leur temps avec leurs suites, mettant beaucoup de soin et d’efforts pour s’assurer qu’ils sont aussi bons que possible (avec peut-être une ou deux exceptions notables).

C’est pour cette raison en particulier que Toy Story 3 est célébré comme étant non seulement aussi bon que ses deux précédents opus, mais sans doute meilleur. Avec ce troisième opus longtemps retardé, Pixar a produit une médiation intensément émotionnelle et profondément profonde sur les thèmes primordiaux de cette trilogie animée sur l’amour, la perte, la détérioration et l’impermanence, satisfaisant richement les fans de longue date tout en divertissant le jeune public. Cela a solidifié la franchise Toy Story comme l’une des plus grandes trilogies cinématographiques de tous les temps.